La nova FiraRebaixa de Girona torna aquest dijous amb 46 expositors

FiraRebaixa de Girona, que ara és Districte 21, se celebrarà del 31 de gener al 3 de febrer al Palau de Fires, amb 46 expositors i una desena d'actuacions musicals. Els expositors són productes de moda d'home, moda de dona, moda infantil, llar, calçat, marroquineria, joieria, complements i llenceria, entre altres.

«La primera edició del Districte 21 ens va apropar a un públic més jove i nou, que era un dels objectius dels canvis plantejats l'any passat i que ens demanaven els expositors. Districte 21 presenta un format més atractiu i dinàmic que converteix aquest market d'hivern en un espai on no només fer les últimes compres de rebaixes sinó també un espai on gaudir d'altres experiències», ha comentat la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat.

Districte 21 comptarà amb un escenari on tindran lloc actuacions de Diana's Pipol, Merkado Negro, BigBlack Rhino, Carmen 113, Toni Beiro, Alverd Oliva així com Atrapasomnis i els Trambòtics, per al públic infantil.

L'entrada al recinte firal és lliure en horari de les deu del matí a les nou del vespre, excepte el diumenge, ja que, el darrer dia, el tancament s'avançarà a les vuit del vespre.