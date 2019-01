La previsió d´ingressar 2,5 milions en multes marca els pressupostos de Salt

La previsió d'ingressar pràcticament 2,5 milions d'euros en multes per infraccions en la circulació va marcar el ple municipal extraordinari d'ahir de Salt sobre els pressupostos per a l'any 2019. Van tirar endavant gràcies a l'acord previ de l'equip de govern (ERC i IpS-CUP) amb els tres regidors no adscits (havien estat al grup de CiU) i associaciats al PDeCAT. El regidor d'Hisenda, Toni Vidal (ERC), va ressaltar la reducció de l'endeutament per indicar que «ha arribat el moment de posar èmfasi en les inversions, i no en la reducció del deute». En ingressos va destacar el finançament aliè d'1,1 milions d'euros, que malgrat tot permetrà reduir l'endeutament municipal en 1.465.000 euros que permetrà que el consistori conservi la seva capacitat d'inversió els proper anys. Sobre les multes, va apuntar que moltes no les pateixen els veïns de Salt. Va assegurar que eren uns «pressupostos que toquen de peus a terra i de notable contingut social». Josep Valentí, en nom dels regidors no adscrits, va esgrimir les ganes de diàleg i de treball per aconseguir un acord que beneficiés la vila.

Els grups de l'oposició van queixar-se que gran part dels ingressos es basin en les sancions, sobretot pel radar rotatiu i per la càmera que controla un semàfor al passeig dels Països Catalans. L'any passat, aquest també va ser motiu de discussió, tot i que aleshores la xifra era de 2,1 milions.

El portaveu de CiU, Jaume Torramadé, va indicar que l'equip de govern no havia hagut ni de negociar amb els regidors no adscrits, fet que el portaria a un seguit de retrets amb el no adscrit Josep Valentí als quals es va afegir Paco Honrado (CiU). Torramadé va lamentar que els pressupostos s'hagin fet pràcticament amb una màquina expenedora i no expliquin «cap on va el municipi» i que com si fos un partit de rugbi siguin de «cop de peu i endavant». També va preguntar-se on eren els reivindicats -pels qui ara manen- pressupostos participats. Sobre el radar de trànsit, va assegurar que els accidents no han disminuït i va preguntar quantes multes requeien en ciutadans de Salt. Fa un any, el regidor de Seguretat i Hisenda, Toni Vidal, va explicar a Diari de Girona que només eren del 10%.

La regidors del PSC Iolanda Pineda va lamentar que el govern es pengi medalles amb l'endeutament quan en el passat s'ha hagut de passar per plans de sanejament fruit de plans de barris i per grans inversions considerades necessàries. Va criticar que els ingressos del pressupost es basin en «les zones blaves, l'ICIO i les multes de trànsit» i no hi hagi quasi res en temes de seguretat o neteja. També va queixar-se que la gestió de les multes suposa que l'Ajuntament hagi de pagar a Xaloc de la Diputació (òrgan que gestiona les sancions) un milió d'euros. Vidal va admetre que hauran de «negociar» per rebaixar la quantitat.

El portaveu de PxC, Sergi Fabri, va queixar-se dels càrrecs de confiança, el descens de subvencions d'institucions externes, l'alta previsió d'ingressos per multes i les poques per incivisme i per la inconcreció en la partida per millorar pipicans. Per Atilano González (Ciutadans), són pressupostos «continuistes» i, en futbol, serien de «pròrroga per intentar guanyar el partit». Wilder Palacio (Canviem Salt) va criticar l'absència d'inversió en benestar animal, carrils bicis, la poca tarifació social i l'alta previsió d'ingressos en multes. Sobre els carrils bici, Vidal va admetre que era una «assignatura pendent».

L'alcalde, Jordi Viñas (ERC), va cloure apuntant que la reducció de l'endeutament dels darrers anys «permetrà a l'equip de govern començar a fer totes aquelles millores que fins ara no hem pogut fer, com la millora dels parcs infantils, reforma de voreres o l'asfaltatge de carrers que són tan necessaris, entre altres actuacions.»