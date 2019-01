El PSC de Girona denuncia que «la ciutat és víctima de la desídia» de l'equip de govern

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona s'ha queixat que l'equip de govern encara no hagi presentat els pressupostos per aquest any i considera que això impedirà que «es pugui actuar en diferents temes urgents». Al parer dels socialistes «no es pot invertir en ocupació», i segons apunten en un comunicat, d'octubre a desembre del 2018 hi ha hagut un retrocés del 9,55% en contractació laboral a Girona, ni «tampoc es pot invertir en el Pla d'Habitatge, en el Pla Integral de Sant Narcís, en el nou Pla Especial i d'Usos del Barri Vell ni en el Pla de Treball del Consell Social, on hi ha entitats socials que han avançat recursos econòmics per treballar amb educadors de carrer o programes d'ocupació».

«La inversió està aturada. Com es pensa reformar la plaça de Germans Sàbat, si no hi ha pressupostos?», es va preguntar Sílvia Paneque. El govern de CiU tampoc no pot actuar per «dignificar espais» i millorar la connectivitat al carrer del Carme en benefici de la connexió entre el centre i els barris de Girona est, segons apunten. Però hi ha encara més elements, al seu parer: «La segona comissaria a la zona oest de Girona o bé l'augment del número d'agents de Policia Municipal per seguretat de proximitat és impossible si aquí ningú no té voluntat d'aprovar pressupostos. És inadmissible aquesta deixadesa absoluta de Girona», es va lamentar Paneque. En un altre punt, també es va posar èmfasi en que l'equip de govern «tampoc no pot actuar ni executar el nou contracte de neteja per millorar el servei ni pot fer res per iniciar la municipalització de l'aigua sense pressupostos».



Talls de llum i Bloom

Segons els socialistes, «els fets demostren la desídia en concepte de gestió de la ciutat de l'equip de govern de Convergència i Unió, perquè el consistori no ha trobat cap solució per als talls de llum periòdics i perllongats en el temps que pateixen diferents barris de la ciutat». I encara n'hi ha més: «El consistori governat per CiU ha tingut la mateixa inacció davant del fracàs rotund del Bloom, que va ser presentat com un projecte pioner per fer negocis a Europa per Carles Puigdemont, i que per l'únic fet que ha estat notícia ha estat per la desaparició de material, que no ha estat aclarida per cap regidor del govern de Girona».

«La gota que fa vessar el vas és la resposta de Marta Madrenas sobre la reunió per acabar les obres de plaça Europa i plaça Espanya amb Adif», va declarar Sílvia Paneque. La setmana passada, Madrenas va respondre que delegava aquesta gestió al regidor Carles Ribas -que és el responsable municipal del projecte ferroviari-, el qual al seu torn va advertir que la data proposada no li anava bé. «Estem davant d'un problema greu i em consta de primera mà l'esforç fet per la Subdelegació per tenir aquesta reunió amb Adif a Girona. Què carai han de fer Madrenas i Ribas aquest dijous per demanar ara un canvi de data?», es va preguntar Paneque.

El grup municipal del PSC considera que «no hi havia hagut mai a la ciutat de Girona una desídia tan manifesta d'un equip de govern per la gestió municipal». «Davant la muntanya de problemes, que se sumen els uns amb els altres per crear malestar entre els gironins, l'equip de govern està absent o fent campanya electoral anticipada o política catalana al Parlament, cosa que encara és més greu», va indicar.