8 anys de presó per atracar una anciana a l'avinguda Sant Narcís de Girona i deixar-la en cadira de rodes

Fiscalia, acusació particular i defensa han acordat una pena de 8 anys de presó per al camioner que va atracar una dona de 71 anys quan entrava a casa seva a Girona, li va clavar un cop de puny a la cara i li va robar la bossa de mà on hi duia 6 euros i un telèfon mòbil.

Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va caure "de manera fulminant" a terra i va patir un traumatisme cranioencefàlic que li ha provocat seqüeles greus. La dona va amb cadira de rodes i necessita ajuda les 24 hores del dia. Al judici, l'acusat ha reconegut que la nit del 17 d'abril del 2016 va agredir la dona.

"Vaig veure l'oportunitat d'aconseguir diners per continuar consumint i bevent", ha declarat. L'acusen d'un robatori amb violència i un delicte de lesions amb deformitat greu. Li aprecien agreujant de traïdoria i atenuant de drogoaddicció.

Una càmera de videovigilància va enregistrar l'agressió. Durant el judici, l'acusat Juan Carlos Canel ha reconegut que és l'home que surt a les imatges. A la gravació se'l veu apropant-se a la víctima per l'esquena, quan la dona volia entrar a casa seva situada a l'avinguda Sant Narcís de Girona. "Per sorpresa" i sense que la víctima d'aleshores 71 anys tingués cap opció de defensar-se, li va clavar un cop de puny "brutal" a la zona de la cara. La víctima es va desplomar "de manera fulminant".

Segons ha reconegut l'acusat al judici que s'ha fet aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona, quan la dona es trobava estesa a terra, li va arrabassar la bossa de mà i va marxar a un bar. El processat ha dit que quan va regirar la bossa hi va trobar 6 euros i un telèfon mòbil, que es va quedar.

L'agressió va tenir lloc cap a dos quarts de deu del vespre del 17 d'abril del 2016. Va ser una veïna de l'edifici qui va localitzar la víctima inconscient a terra i va alertar els serveis d'emergències. "Gairebé em moro, si no m'hagués trobat la veïna l'endemà m'haurien trobat morta", ha declarat la víctima.

Com a conseqüència del cop de puny, la dona va patir un traumatisme cranioencefàlic amb fractura de l'os parietal i diversos hematomes i hemorràgies. Va haver d'estar 37 dies ingressada a l'hospital i li han quedat seqüeles "greus". La víctima pateix una demència posttraumàtica amb deteriorament de les funcions cerebrals, ha d'anar amb cadira de rodes i necessita ajuda les 24 hores per a les activitats de la vida diària. "Jo abans vivia sola i em podia ver per mi mateixa", ha declarat.



Alcohol, drogues i joc



L'acusat ha fet servir l'últim torn de paraula per assegurar que està "molt penedit" del que va fer i demanar perdó "a tothom a qui hagi pogut fer mal". Segons ha explicat, va arribar amb el camió a Girona el dia abans dels fets i el va aparcar a la zona del Trueta.

L'endemà al matí va anar a esmorzar i poc després, assegura, va començar a "beure i consumir cocaïna" mentre jugava a màquines escurabutxaques. Quan es va quedar sense diners –diu que havia gastat uns 250 euros-, va buscar un locutori per anar a buscar més efectiu que li enviava el seu germà. "Tenia problemes amb la cocaïna, l'alcohol i el joc", ha assegurat.

Després va canviar de bar i, quan ja marxava per anar a dormir al camió, va passar per un passatge on va veure la víctima que es dirigia a casa seva. "Vaig veure l'oportunitat d'aconseguir diners per continuar consumint i jugant", ha dit. El processat ha admès que la víctima no va tenir cap oportunitat de defensar-se però ha assegurat que va actuar "sense ser conscient del que podia passar".



Traïdoria



La fiscalia demanava inicialment 14 anys de presó per un delicte de robatori amb violència en concurs real amb un delicte de lesions amb deformitat greu. Com que el processat ha reconegut els fets, finalment sol·licita una condemna de 2 anys pel robatori i 6 anys per les lesions. L'acusació particular i la defensa s'han adherit a la petició.

Apliquen a Canel una circumstància agreujant de traïdoria. Segons ha subratllat el fiscal durant l'informe, l'acusat va atacar la víctima per l'esquena i prevalent-se de la desproporció tant física com d'edat. "Li va generar una indefensió absoluta", ha subratllat.

A més, li apliquen l'atenuant de drogoaddicció perquè els informes forenses indiquen que la ingesta d'alcohol i cocaïna li van afectar la capacitat volitiva.

En matèria de responsabilitat civil, volen que Juan Carlos Canel indemnitzi la víctima amb 170.249,26 euros per les seqüeles, 16.875 euros per les lesions i 6 euros pels diners que li va robar –tot i que al judici la víctima ha assegurat que en realitat duia 80 euros a la bossa de mà-.



Un cas semblant, impune



Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós el 27 d'abril, després que utilitzés el telèfon mòbil que li va robar a la víctima posant-li una altra targeta. Inicialment, els agents també atribuïen a Juan Carlos Canel uns fets semblants perpetrats la mateixa nit i a poca distància d'on va colpejar la dona. El jutjat, però, va arxivar aquest robatori a un home de 82 anys que també va patir seqüeles greus per manca de proves que incriminessin el camioner.