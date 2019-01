Un gironí guanya un «sueldazo» de 2.000 euros al mes durant deu anys

Un veí de Girona ha guanyat el que es coneix com el «Sueldazo» de l'ONCE. El premi suposa una retribució de 2.000 euros al mes durant deu anys. L'afortunat va comprar un cupó de cap de setmana de l'ONCE, a través del seu mòbil, per mitjà de la pàgina web de l'organitzacIó, per al sorteig corresponent al dissabte 26 de gener. Això són 240.000 euros en total.

El «Sueldazo» del cap de setmana de l'ONCE ofereix, cada dissabte i diumenge, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó del número i sèrie premiats en la primera extracció. A més a més, hi ha premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, als quatre cupons dels números i sèrie premiats en alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. Aquest ha estat el cas del gironí afortunat.

De la mateixa manera, dona 54 premis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat a la primera extracció. I també, premis de 400, 200, 30, quatre i dos euros.

El web oficial de jocs de loteria de l'ONCE, que acaba de celebrar el seu desè aniversari, ha aconseguit una xifra rècord de vendes des de dispositius mòbils, amb més del 60% de totes les vendes realitzades des d'aquest. El cupó de dissabte 26 de gener estava dedicat al II Certamen de la Tòfona de Salvacañete, a la província de Conca.

Els cupons i productes de joc de l'ONCE es comercialitzen pels 20.000 agents que integren la seva xarxa de vendes. A través del Terminal Punt de Venda (TPV), el client pot triar a més el número que més li agradi. També es poden adquirir des de la pàgina web oficial i establiments col·laboradors autoritzats.

Fa uns mesos, un veí de l'Escala va tenir exactament la mateixa sort amb un sorteig de l'ONCE. Aleshores, però, el cupó es va comprar en un punt de venda.