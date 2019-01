Guanyem Girona: La vida al centre

En un context d'excepcionalitat la ciutadania ens mereixem respostes diferents. Aquest és un dels principals motius que ens ha portat a centenars de gironines i gironins a creure que era el moment de fer una aposta com Guanyem Girona, una candidatura ciutadana i transformadora amb vocació de guanyar les eleccions municipals. La situació política actual es mereix generositat i projectes que superin l'estancament. Per això gent diversa que compartim valors republicans, de progrés i de canvi democràtic ens hem unit per aportar el millor de cada trajectòria personal i col·lectiva a la ciutat i al país.

A Guanyem Girona tenim clar que cal situar les persones les seves demandes i necessitats en l'eix central de l'acció política de la plaça del Vi. Conjuntament amb l'educació, la cultura, la salut, els drets socials i el feminisme, hem fet una aposta ecologista i de mobilitat sostenible per al present i per al futur. I tot des de la voluntat d'esdevenir una ciutat realment acollidora, per humanisme, i també com a contrapès a l'ascens de l'extrema dreta a l'Estat i a Europa. En definitiva, volem una ciutat que garanteixi una vida digna a totes i a tots. Guanyem és un canvi necessari respecte el govern actual. Cal dotar-nos d'una visió d'àrea urbana, cooperadora amb els municipis veïns, avui inexistent. Aquest canvi ha d'anar lligat a noves polítiques d'activació econòmica que situïn el petit comerç, la innovació cooperativa i la recerca com a tres pivots des d'on Girona pugui excel·lir.

En els últims anys, la ciutat ha viscut èxits esportius, gastronòmics i culturals de caire privat que han situat la ciutat al mapa. I és un orgull que així sigui. Tanmateix, des de l'Ajuntament, en repetides ocasions s'han desatès els barris i no s'ha actuat contundentment per frenar l'augment de les desigualtats entre els gironins i gironines. Avui, per exemple, viure i treballar a Girona és molt més difícil que fa uns anys.

Guanyem ha nascut per liderar el gir que necessita Girona. I fer-ho en un context de país on caldrà mantenir el compromís nacional i republicà existent a la ciutat. En poc més de tres mesos, Guanyem Girona ja s'ha erigit com l'alternativa de govern participativa que molta gent espera i la ciutat requereix. Una alternativa que posi la vida i els barris al centre de la política i que sobretot dissenyi, conjuntament amb veïnes i veïns, la Girona del 2030. Amb estratègia, com alguns ho van fer fa 40 anys, i sobretot amb quatre eixos fonamentals: una Girona que garanteixi els drets als seus ciutadans, que sigui pionera en les polítiques mediambientals (aigua, mobilitat, energia i residus), que cuidi i acompanyi totes i tots els gironins i que vegi Salt, Sant Gregori, Fornells, Quart, Vilablareix, Sarrià, Celrà i la resta de pobles veïns com a municipis amb qui pensar el futur comú que ens ve.