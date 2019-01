Un miler d´escolars de Girona participen en la campanya "Juguem per la Pau"

Més de 1.000 nens i nenes de vuit centres educatius de Girona han participat aquest matí a la festa que cada any commemora el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP). En aquesta ocasió, l'acte celebrat al parc del Migdia ha marcat l'inici de les activitats escolars que durant els mesos de febrer i març s'organitzaran sota el títol "Juguem per la Pau".

L'esdeveniment ha comptat amb l'assistència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha volgut donar les gràcies a tothom qui hi ha participat i, especialment, "als equips docents que treballen intensament per la pau". L'alcaldessa també ha destacat la feina que es fa a la ciutat i ha instat els infants "a sempre resoldre els problemes parlant i entenent les altres persones i mai a través de les baralles". A l'acte hi han assistit també el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso; el regidor de Cooperació, Cristóbal Sànchez, i el membre del secretariat de la Coordinadora d'ONG Solidàries Javier Castro.



El joc com a eina per fomentar la convivència

Enguany, la campanya se centra en el joc com a eina per fomentar la convivència i la no-confrontació i per treballar valors de pau positiva com la cura dels companys i companyes, el diàleg, la companyonia o el joc en equip. Durant els propers dos mesos, l'alumnat del cicle infantil intercanviarà puzles fets a classe i basats en una il·lustració d'un conte per la pau, mentre que la resta de cursos de les escoles participants haurà d'inventar i desenvolupar un joc que reculli els valors de la campanya.

A principis de març, tots els centres educatius que han participat a la iniciativa intercanviaran els treballs per conèixer els jocs de les altres escoles de la ciutat. A més, l'alumnat del cicle d'Educació Infantil i Integració de l'Institut Montilivi de Girona i del cicle d'Animació Sociocultural de l'institut Vallvera de Salt dinamitzaran tallers i activitats lúdiques per ajudar els infants a repensar la importància dels valors del joc.

La novena edició d'aquesta campanya inclou també l'activitat l'"Hora del conte", adreçada a les famílies i orientada a completar el treball fet a les escoles. La proposta, organitzada pels nois i noies d'Educació Infantil de l'Institut Montilivi, tindrà lloc del 4 a l'11 de febrer a les biblioteques municipals Just M. Casero, Ernest Lluch i Antònia Adroher, a la Sala de Lectura Girona Centre, i a la biblioteca escolar Montfollet del CEIP Montfalgars.

L'acte d'avui, amenitzat per l'actuació de Pallassos Sense Fronteres, ha comptat amb la participació de l'escola Migdia, la FEDAC Sant Narcís, l'escola de Santa Eugènia, l'escola Doctor Masmitjà, l'escola Maristes, l'escola Eiximenis, l'escola Bell-lloc i l'escola Àgora. La jornada ha estat organitzada per l'Ajuntament de Girona i la Coordinadora d'ONG Solidàries.