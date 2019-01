Sarrià invertirà 20.000 euros a la nova sala d'exposicions

L'Ajuntament de Sarrià invertirà un total de 20.000 euros a la nova sala d'exposicions del centre cívic la Cooperativa. En el ple municipal celebrat ahir es va presentar i aprovar aquest projecte, que pretén convertir l'espai en un punt de referència de l'art contemporani.

De moment ja s'ha adequat una de les parets per poder-hi penjar les obres i, en una segona fase, s'adequarà la resta d'espais així com la il·luminació amb la col·locació de diferents focus.

Des del passat mes de setembre, aquest espai del centre la Cooperativa ha passat a ser exclusivament una sala d'exposicions. Anteriorment s'hi desenvolupavent diferents activitats socials, així com trobades de veïns. Ara, però, l'Ajuntament vol destinar-la únicament a la mostra d'obres d'art contemporani. «És un projecte arriscat però considerem que aquest tipus de proposta no hi era, a Sarrià», explica el regidor de Cultura, Jordi Estefanell.

L'espai ha rebut el nom de Sala d'Exposicions Dolors Xabé, en homenatge a aquesta artista de Sarrià de Ter. La sala s'inaugurarà el pròxim 2 de febrer amb l'exposició in situ de l'artista emergent Marçal Morell Torra, nebot del president Quim Torra.

Segons explica el regidor de Cultura, aquest projecte compta amb l'assessorament i la col·laboració del Bòlit, el Centre d'Art Contemporani de Girona, i les Bernardes de Salt.