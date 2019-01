Una trentena de participants en la jornada de formació de llogaters a Girona

Una trentena de persones afectades i interessades en la temàtica del lloguer van participar en la jornada de formació del Sindicat de Llogateres de Girona. L'acte, que va tindre lloc el dissabte al matí al Centre Cívic Ter, va comptar amb la presència de l'advocada Laura G. De Paoli i amb Aldo Reverte, tots dos membres de la secció local del Sindicat de Llogaters a Barcelona.

La jornada es va dividir en dues seccions diferenciades. D'una banda, es va cobrir l'evolució de la llei d'arrendaments urbans des de 1964 fins a l'actual LAU del 2013, incloent-hi el darrer decret llei del govern del PSOE que ha durat 36 dies. El recorregut històric per les diferents lleis d'arrendament va fer palesa la progressiva pèrdua de drets per part del col·lectiu llogater. En aquesta secció també es van recórrer els punts clau i aspectes jurídics de la LAU actual que afecten els llogaters a l'hora de començar o finalitzar contractes.



Empoderament dels llogaters

La segona part de la jornada es va centrar a definir els punts operatius i estructurals base que permeten el funcionament del Sindicat de Llogaters. Es va posar èmfasi al fet que la tasca del sindicat no és fomentar l'assistencialisme sinó empoderar les persones afectades per poder portar el seu propi cas, sempre a través d'una metodologia de suport mutu i d'acció col·lectiva. Aquí, Aldo Reverte també va explicar com es duu a terme l'acollida de casos a la secció local de Barcelona, que fa un any i mig aproximadament que està en funcionament. Finalment hi va haver un torn de precs i preguntes on es van resoldre dubtes concrets dels assistents.

"Amb aquesta jornada, el Sindicat de Llogateres de Girona ha fet un pas endavant en la lluita pels drets del col·lectiu llogater a la ciutat", expliquen en un comunicat. L'entitat afirma que continuarà "insistint" en col·laborar amb les plataformes i entitats locals pel dret a l'habitatge. També posen de manifest que "l'accés a un habitatge digne és cosa de tothom, no només de les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat". És per aquesta raó que conviden a tothom que estigui sensibilitzat amb el tema a participar de forma activa a les accions i assemblees que aniran convocant en els propers mesos.