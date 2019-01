El TSJC anul·la el pagament que l'Ajuntament de Girona destina a l'AMI

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat el pagament que l'Ajuntament de Girona destina a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Davant d'això, la portaveu de Ciutadans a Girona, Míriam Pujola, va exigir ahir el retorn dels més de 49.000 euros que el consistori ha pagat a l'entitat entre el 2012 i el 2017 (desconeixen encara les xifres del 2018).

Concretament, la sentència declara nul de ple dret el Decret d'Alcaldia signat el 2014 pel llavors alcalde de Girona Carles Puigdemont, que avalava el pagament anual de 8.169 euros a l'associació. Segons va explicar la formació taronja en roda de premsa, l'escrit del tribunal especifica que la despesa aportada a l'AMI no supera el control de legalitat, entre altres coses perquè els objectius de l'entitat no obeeixen els interessos específics dels gironins i, per tant, no està justificat que l'aleshores alcalde acordés el pagament d'aquesta quota. L'Ajuntament de Girona va adherir-se a aquesta entitat independentista el 2012.

La sentència respon a un recurs contenciós-administratiu interposat per la Delegació del Govern a Catalunya el 2014 contra una primera sentència. En aquella ocasió, el jutjat de primera instància va inadmetre el recurs, sense entrar a valorar el fons de la qüestió. Ara, el TSJC revoca aquesta primera sentència i anul·la la resolució impugnada.

Els grups municipals van tenir coneixement d'aquesta notificació ahir i se'n donarà compte en el pròxim ple, que tindrà lloc l'11 de febrer.

Ciutadans ja va avançar ahir que sol·licitaran a la Secretaria de l'Ajuntament de Girona la revisió d'ofici de tots els decrets que avalin el pagament d'aquesta quota a l'associació. A més, la formació taronja va explicar que, si l'AMI no retorna els diners, emprendran mesures legals contra «el fugitiu Puigdemont i Marta Madrenas». «Des del grup municipal i juntament amb els serveis jurídics mirarem si aquests fets són constitutius de delicte i a partir d'aquí actuarem», va afirmar de forma contundent Pujola.

Desvincular-se de l'AMI

Cs porta anys demanant que Girona es desvinculi de l'AMI, ja que segons la formació «no aporta absolutament res als gironins». Al març de l'any 2017, el grup municipal va presentar una moció al ple de l'Ajuntament en què sol·licitava que es deixés de pagar aquesta quota a l'associació i es deixés de formar part de l'entitat.

I anys abans, concretament el 2015, la formació també havia exigit, juntament amb el PP, que el llavors alcalde Carles Puigdemont deixés la presidència de l'AMI. En aquest sentit, indicaven que el batlle no s'havia «de barrejar amb entitats que no comportin un consens».