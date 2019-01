Cinc exalumnes del Bell-lloc de Girona van patir abusos dins del centre escolar

Cinc exalumnes de l'escola Bell-lloc de Girona van patir abusos dins el centre a mans de mossèn Tomàs, entre finals dels anys 60 i mitjans dels 90. Així ho va confirmar ahir, a Diari de Girona, el cap d'estudis de l'escola, Enric Vidal, qui va explicar que en els darrers dies han rebut trucades d'antics estudiants, alguns d'ells «molt afectats», per relatar que van ser víctimes de les «actuacions irregulars» comeses per mossèn Tomàs dins l'escola i per verificar algunes de les acusacions fetes contra el sacerdot, d'ençà que, el diumenge passat, el diari Ara va destapar els abusos que va cometre contra menors de Vilobí d'Onyar quan era rector d'aquest poble.

1967-68 i fins al 1995-96. Inicialment, l'equip directiu de l'escola va explicar que el mossèn feia de voluntari a l'oratori durant dos matins a la setmana i que, durant aquesta activitat, l'únic moment en el qual es quedava a soles amb els menors era durant la confessió. Dos dies més tard, i després de preguntar a exprofessors i exdirectius d'aquella època, des del centre relaten que en els primers anys també havia impartit alguna classe de religió grupal i que, de tant en tant, algun estudiant «volia parlar amb ell espiritualment». «Són coses de les quals ens anem assabentant sobre la marxa perquè no tenim cap arxiu on s'especifiqui quines tasques feia a l'escola», va assenyalar Vidal, qui va precisar que el religiós va ser contractat com a sacerdot i no com a professor.

Segons l'escola, tampoc consten denúncies formals contra el religiós relacionades amb «tocaments o abusos de caràcter sexual». Tot i això, precisen que, després de conèixer els fets ocorreguts a Vilobí, han sabut que hi va haver dues queixes relacionades amb aquest capellà. Una d'uns pares que en els anys 90 van parlar amb el tutor del seu fill per demanar-li que el nen fes la formació per a la primera comunió a l'escola perquè a Vilobí «estaven descontents amb el mossèn»; i una altra, en la qual una família advertia al mossèn que «no fos ingenu» i «anés amb compte» amb les coses que la mainada explicava sobre ell. «Cal tenir en compte que, malauradament, fa 30 o 40 anys, els sacerdots a Catalunya eren figures intocables i mai qüestionades», va assenyalar el cap d'estudis del Bell-lloc, qui va ressaltar que, en aquella època, no hi havia la cultura de la denúncia ni la sensibilitat contra el maltractament actual. «Per aquests nois era molt diferent la figura d'autoritat que representava el sacerdot en aquell moment que la que poden tenir ara», va remarcar Vidal, qui va defensar que des de l'escola tenen «la consciència absoluta que no s'ha encobert res».

En aquest sentit, també asseguren que no tenen «cap interès» a ocultar informació i que van oferint detalls a mesura que els van coneixent. «Volem fer cau i net d'aquest tema», va ressaltar el cap d'estudis del Bell-lloc.

Sobre les víctimes, i en nom de la direcció del centre, Vidal va assegurar que l'escola està «al costat» dels exalumnes afectats pels abusos de mossèn Tomàs i que els animaran a comunicar els seus testimonis a la comissió diocesana que crearà el Bisbat de Girona per investigar el cas d'abusos sexuals de Vilobí d'Onyar. «El passat no el podem refer i el que ens toca és atendre i acompanyar els possibles alumnes afectats», va assenyalar el directiu del centre. Tot i això, Vidal va destacar que no volen interferir en la investigació feta pel Bisbat i que, per aquest motiu, no faran una investigació paral·lela. «Qui ha d'exigir comptes a aquest sacerdot és el Bisbat», va afegir Vidal.

Actualment, mossèn Tomàs té 91 anys i viu en una casa de descans a Arbúcies, a pocs quilòmetres de Vilobí. Aquest sacerdot va ser ordenat el 1953 i a Vilobí hi va arribar l'any 1967 procedent de l'Escala, des d'on ja havien rebut algun avís sobre el comportament del mossèn, però no de casos relacionats amb abusos sexuals. A la localitat selvatana hi va estar 33 anys, fins al 1999. Va ser durant aquests anys quan es van produir els abusos sexuals a diversos menors del poble i en espais, com el casal d'estiu, que ell mateix va muntar; al gimnàs que va fer construir, al confessionari de l'església o a la rectoria on va fer instal·lar un futbolí i una televisió.

Dos exalcaldes del poble -Josep Maria Vidal i Ramon Rovira- van fer arribar les queixes d'algunes famílies als bisbes d'aquell moment: primer a Narcís Jubany, i després a Jaume Camprodon. Aquest últim s'hauria compromès a canviar el sacerdot de parròquia però, finalment, hauria admès estar rebent «moltes pressions» per deixar mossèn Tomàs, que és de l'Opus Dei, a Vilobí.

Tot i això, el Bisbat va assegurar dilluns passat, i a través d'un comunicat, que «no tenia constància de cap queixa» sobre aquests casos i que tampoc «existeix cap document en els arxius diocesans» amb les visites fetes pels alcaldes.