El debat inacabat sobre el Barri Vell

* En representació de la junta de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona



L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona va organitzar el dia 24 de gener un debat amb els partits polítics representats a l'Ajuntament per tractar sobre diferents problemàtiques que afecten el barri. Els regidors van aportar algunes dades que entenem que requereixen una intervenció immediata ja sigui de l'equip de govern o del plenari municipal.

Per exemple, una regidora va donar a entendre que a l'Ajuntament s'estava frenant la resolució d'expedients sancionadors respecte a infraccions per part de bars, el que provoca una sensació d'impunitat als propietaris dels locals d'oci.

Des del mateix equip de govern, es va admetre que l'actual normativa els obliga a donar un espai de terrassa a qualsevol bar que així ho demani, sense tenir en compte cap altra circumstància, com l'acústica d'una plaça o una elevada concentració d'establiments. Si és així, estem davant d'una norma que afavoreix els interessos d'uns privats respecte al dret dels veïns al seu descans.

Per això demanem que l'Ajuntament actuï de manera contundent per fer complir les actuals ordenances de forma estricta i al mateix temps que inicïi els tràmits per modifificar-les per garantir la convivència veïnal.

Un altre regidor va aportar dades que, davant el discurs optimista de l'equip de govern sobre l'evolució d'empadronats al barri, certifiquen que hi ha alguns carrers que estan perdent habitants. Curiosament, la majoria coincideixen amb aquells on més proliferen els apartaments turístics.

Que part del nostre barri es converteixi exclusivament en un monocultiu turístic ens preocupa molt, sobretot si al nostre Ajuntament ja li sembla bé. Estem perdent la vida de barri i molts dels nostres veïns són víctimes d'un mercat immobiliari que ha convertit l'habitatge en un bé de consum.

Tots els regidors presents a l'acte van coincidir que, tot i els efectes positius que ha tingut el Pla Especial del Barri Vell de l'any 1983, és hora de plantejar-ne una revisió. Aquesta és una tasca que vol temps, consensos i també la participació activa dels veïns. Entenem que la implicació veïnal en el disseny de l'espai públic és imprescindible. Així ho reclama el Barri Vell, els veïns del qual van decidir que el projecte guanyador dels pressupostos participats de l'any passat fos l'obertura d'un debat per assignar usos als espais destinats a equipaments que actualment estan lliures al barri.

A finals de 2018, en converses amb tècnics municipals, es va apuntar que el concurs públic per posar en marxa aquest projecte es faria durant el primer trimestre. Sembla que aquesta no és la voluntat del govern municipal, al qual demanem que el prioritzi.

La presència de sis polítics, la quantitat de temes que des de l'associació vam plantejar de tractar a la moderadora de l'acte, i la falta de temps va impedir que molts dels veïns que volien intervenir en el tram final del debat no poguessin fer-ho. Els demanem disculpes i ja els avancem que estem planejant un nou acte per d'aquí a poques setmanes en què els veïns tindran la veu principal.