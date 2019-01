Girona adjudica les obres de rehabilitació del Modern per 1,8 milions d'euros

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres de la primera fase de rehabilitació del cinema Modern a l'empresa Osg Serveis Grup SLU per 1,8 milions d'euros. L'objectiu és convertir aquest espai en la seu del nou centre d'arts i creació de la ciutat.

Aquests primers treballs, que està previst que durin un any i mig, se centraran en la rehabilitació de la tercera planta de l'edifici, on s'ubicaran les oficines de gestió del centre, a més d'una sala plató (d'uns 70 metres quadrats), un laboratori polivalent i sales de reunions. També s'actuarà en els accessos a aquesta planta.

En un segon terme es completarà l'adequació dels accessos a l'edifici i s'actuarà principalment a la segona planta, la que ocupa actualment el Cinema Truffaut. Aquesta fase consistirà principalment en la reforma de la sala annexa a la sala d'exhibició actual per fer-hi una segona sala de projeccions. Aquest espai, de 89,25 metres quadrats, tindrà una capacitat per a 79 persones.

Les obres d'aquesta primera fase s'emporten més del 50% del pressupost total, que puja fins als 3,8 milions d'euros, part dels quals es paguen amb fons europeus.

Un total de cinc empreses es van presentar al concurs públic convocat pel consistori fa tres setmanes. Una d'elles va quedar exclosa per no presentar la documentació de forma protegida, fet que vulnera el principi del secret de les ofertes. L'empresa que ha rebut més puntuació ha estat Osg Serveis Grup SLU, a la qual s'han adjudicat les obres per exactament 1.801.370,81 euros.