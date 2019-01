L´Ajuntament col·loca cubells de sal de desgel en deu punts de la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha distribuït per primera vegada deu cubells de sal fina de desgel en diversos punts de la ciutat perquè tothom qui ho vulgui pugui utilitzar-la en les zones de vianants on faci falta. Tot i que l'empresa concessionària de la neteja de la ciutat, Girona +Neta, continuarà escampant sal a la via pública com és habitual, els veïns i veïnes de Girona podran afegir-ne als espais més glaçats on la sal ja s'hagi fos. L'objectiu de la iniciativa és agilitzar la distribució de sal de desgel per evitar possibles patinades i caigudes durant l'hivern.

"La ciutat és cosa de tots, i malgrat les tasques ordinàries que ja fa Girona +Neta per evitar relliscades, creiem que afegint aquests punts públics de sal podran ser els mateixos veïns els qui col·laborin en aquesta tasca de prevenció de relliscades per gebrades. És una manera d'implicar-nos tots en el bon funcionament de la ciutat", ha destacat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Els dispensadors de sal s'han col·locat en deu punts estratègics de la ciutat, propers a zones humides i obagues. Concretament, s'han instal·lat a la plaça de l'U d'Octubre del 2017, al pont de les Peixateries Velles, a la passera de Can Gibert del Pla, a la passera propera del CAP Dr. Joan Vilaplana -al barri de Germans Sàbat-, al parc del Migdia, al pont de Sant Feliu, a la plaça de Catalunya, a la plaça de Torre Gironella, al pont de la Font del Bisbe i a la pista del CREC de Sant Daniel.

A la calçada i a les vies de circulació de vehicles seguirà sent la Policia Municipal de Girona qui gestioni la distribució de sal juntament amb Girona +Neta.