Els Mossos troben joies robades en una botiga de Girona i detenen les cuidadores d'un dona

Els Mossos d'Esquadra han descobert joies robades en una botiga de Girona i han detingut les dues cuidadores d'un dona d'edat avançada.

Les arrestades havien tingut cura de la víctima al Montsià.

Es tracta de dues dones, de 53 i 43 anys, ambdues de nacionalitat hondurenya i veïnes de Girona. Les quals van quedar arrestades com a presumptes autores d'un delicte de furt i un altre de receptació.

Les detencions són el resultat d'una investigació oberta dels agents de la comissaria de Girona durant una inspecció en una botiga de compravenda d'or de Girona.

Els agents van detectar un contracte on les joies venudes podrien ser de procedència il·lícita. Concretament, es tractava d'una medalla i una placa amb un nom inscrit, una cadena, un penjoll i una creu, amb un valor de 2.940 euros.

Per tal de fer les comprovacions els Mossos d'Amposta, amb coordinació amb agents d'investigació de Girona, van contactar amb la persona que constava amb el nom inscrit a la placa, un home de Sant Jaume d'Enveja (Montsià).

Aquesta va relatar que des de feia temps trobaven a faltar joies de la casa de la seva mare, però que encara no ho havia denunciat. A més, la víctima va reconèixer com a seves les joies recuperades.

La policia també va contactar amb la persona que havia venut els objectes, una dona de 53 anys. En un principi, va explicar que se les havia trobat, però finalment va reconèixer que les joies les hi havia donat la seva germana, la qual havia cuidat una dona a Sant Jaume d'Enveja.

Per aquest motiu els agents van detenir les dues dones el passat dia 28 de gener, una com a presumpta autora d'un furt, i l'altra com a presumpta autora d'un delicte de receptació.

Les detingudes van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan siguin requerides.