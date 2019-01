Quatre carrers de Girona canvien de barri

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada del regidor d'Urbanisme i Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha entregat aquest migdia el decret que permetrà modificar els límits dels barris entre Domeny i Germans Sàbat. La decisió s'ha pres després que l'Ajuntament de Girona recollís l'opinió dels veïns i veïnes dels carrers dels Cavallers, de la Coma, de Joan Salvat-Papasseit i de Joan Oliver i Sallarés "Pere Quart" per conèixer a quina associació de veïns havien de formar part: si a la del barri de Domeny-Pla de Domeny-Taialà o si a la del barri de Germans Sàbat.

En una trobada al despatx d'alcaldia de l'Ajuntament de Girona, membres de l'associació de veïns de Germans Sàbat han recollit avui el document que acredita que els quatre carrers de la ciutat passaran a formar part del barri de Germans Sàbat amb efectes a la propera edició dels Pressupostos participats dels barris.

"Ha sigut un procés llarg, però vam tenir clar que havíem de donar la veu als veïns per decidir a quin associació de veïns de barri volien pertànyer. Ens creiem la participació com una eina per fer progressar la ciutat, i amb l'entrega avui del decret fem els passos per dur a terme el resultat d'aquella votació", ha explicat l'alcaldessa.

El procés participatiu va tenir lloc els dies 22 i 23 de novembre del 2018. En aquest període, van manifestar la seva opinió 53 persones d'un total de 127 veïns i veïnes dels quatre carrers que estaven cridats a votar. De tota la ciutadania participant, 10 persones van demanar seguir formant part de l'associació del barri de Domeny-Pla de Domeny-Taialà, mentre que 43 van preferir pertànyer a l'associació del barri de Germans Sàbat.