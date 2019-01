Roben en una botiga de Salt trencant el vidre amb una reixa de clavegueram

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori a l'interior d'una botiga de matalassos de Salt. Uns lladres van trencar i destrossar totalment la vidriera de l'establiment mitjançant una reixa de clavegueram, segons relata el responsable d'aquest local. Quan hi van entrar, a quarts de cinc de la matinada, els lladres van remoure tot el que hi havia a la botiga, segurament a la recerca de diners. Van emportar-se almenys una tauleta electrònica, un ordinador i alguns matalassos.

Els propietaris del local es van adonar de la trencadissa al matí i quan els Mossos els van alertar que els havien entrat a robar. El cos policial va ser requerit pel robatori pels volts de tres quarts de cinc de la matinada. Els veïns de la zona van sentir el fort soroll de la trencadissa dels vidres, que els va desvetllar, i van alertar la policia.

Durant el matí, els responsables del local van presentar la denúncia als Mossos i la policia científica va anar a l'establiment a la recerca de vestigis i empremtes dels delinqüents. La policia té oberta la investigació i ahir encara no hi havia detinguts pels fets.

Per altra banda, els Mossos i la Policia Local de Salt segueixen buscant el delinqüent que va assaltar divendres passat un home de 75 anys mentre estava treballant a les Hortes. La investigació està oberta i de moment no s'ha enxampat el jove que hauria perpetrat el robatori violent i amb intimidació, en una zona on s'ha reforçat la vigilància policial.