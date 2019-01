Sant Narcís reclama la restitució de la figura del policia de barri

Si la sensació d'inseguretat, per a molts dels veïns de Sant Narcís, és alta, la reorganització del cos de la Policia Municipal de Girona ha fet créixer encara més aquesta percepció. Aquests canvis han provocar la pèrdua de les dues policies de barri que són considerades per la nova presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Castel, com «un referent» per als veïns i comerciants.

El teatre del centre cívic del barri va ser escenari ahir d'una reunió extraordinària sobre seguretat, amb unes 200 persones, forjada a petició dels mateixos veïns, i sense cap relació amb les taules de seguretat, on es va reivindicar el retorn d'aquesta figura quan abans millor. Sobretot perquè des de l'Ajuntament s'ha assegurat que aquestes modificacions serien temporals fins a cobrir les baixes al cos policial fruit de la jubilació anticipada facilitada per un decret de l'Estat.

A la reunió hi havia el cap de la policia, Joan Jou Matamala, el regidor de Seguretat, Eduard Berloso , el regidor del barri, Joan Alcalà i el responsable dels torns de tarda, el sergent Cabezas.

El vocal de seguretat de l'Associació de Veïns, Marc Herrera, aprofitant la presència dels representants polítics i policials, va demanar-los la possibilitat que l'exitós grup de Whatsapp restringit recuperi l'agilitat peruda, precisament des de l'absència de les policies de barri. També perquè, a més, el grup estigui actiu moltes més hores. Ara es tanca cada dia a les nou del vespre i els caps de setmana tampoc funciona. Si hi ha incidències, s'ha de trucar la policia. Al grup de Whatsapp hi ha polítics, policies i representants veïnals i serveix per estar alerta de qualsevol novetat i rebre resposta a l'instant. Un sistema que els representants veïnals consideren que funciona molt bé quan està actiu. El voldrien 24 hores al dia i cada dia.

A la reunió, molts dels presents, que omplien el teatre del centre cívic, van exposar els seus punts de vista i van assenyalar problemàtiques concretes del seu dia a dia d'un barri que és escenari, per als veïns massa freqüentment, d'ocupacions, robatoris a l'interior de vehicles, habitatges, garatges, comerços o estrabades o assalts al carrer, alguns d'ells de manera molt violenta.

La versió de l'Ajuntament

Berloso va explicar que dels 14 agents que s'han jubilat i els 5 que ho faran enguany, ja s'han cobert 4 places provinents d'altres policies, i 5 més amb la borsa que tenien i que es farà un concurs per deu places que podrien entrar al cos ja aquest juny, tot i que el primer any aniran sense pistola. El cap de la policia no va tenir cap problema a admetre que en voldria «40 o 50 més», fet que va portar el regidor de Seguretat a admetre que «estem per sota de la ràtio recomanada». Una petició que ja ha fet en diverses ocasions. Jou va assegurar que les agents de proximitat segueixen al barri i que fins i tot a Sant Narcís s'hi han de veure «més agents» i que espera que minvi la sensació d'inseguretat existent. Cabezas va indicar que a més d'aquestes dues agents hi ha dues patrulles que en diferents hores són al barri i que ja s'han fet setze controls d'alcoholèmia, drogues o de velocitat. A més, va explicar que gràcies a l'informació del grup de Whatsapp ahir mateix es va detenir una persona amb 7 robatoris recents. El cap de la policia va reiterar que no s'ha d'haver notat que hi ha menys agents perquè «a més de les dues que ja hi havia, n'han de veure altres també». Va assegurar que la reorganització al cos parteix també de la idea de proximitat amb agents al carrer i va exposar que «a nivell policial haurien d'haver notat una millora», tot i que va admetre que «han augmentat els fets delictius al barri». Sobre el grup de Whatsapp va indicar que difícilment pot estar operatiu a la nit, quan només hi ha 9 agents de la Policia Municipal actius. Joan Alcalà va parlar de diferents millores en il·luminació.

Les dues parts es van emplaçar a una futura reunió per valorar com funciona el nou model i si es nota la proximitat policial.