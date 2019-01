Vuit anys de presó per al lladre que va deixar una anciana en cadira de rodes

Fiscalia, acusació particular i defensa van acordar una pena de 8 anys de presó per al camioner que va atracar una dona de 71 anys quan entrava a casa seva a Girona, li va clavar un cop de puny a la cara i li va robar la bossa de mà, on duia 6 euros i un telèfon mòbil. Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va caure «de manera fulminant» a terra i va patir un traumatisme cranioencefàlic que li ha provocat seqüeles greus. La dona va amb cadira de rodes i necessita ajuda les 24 hores del dia.

Al judici celebrat ahir, l'acusat va reconèixer que la nit del 17 d'abril del 2016 va agredir la dona. «Vaig veure l'oportunitat d'aconseguir diners per continuar consumint i bevent», va declarar. L'acusen d'un robatori amb violència i un delicte de lesions amb deformitat greu. Li aprecien agreujant de traïdoria i atenuant de drogoaddicció.

Una càmera de videovigilància va enregistrar l'agressió. Durant el judici, l'acusat, Juan Carlos Canel, va reconèixer que és l'home que surt a les imatges. A la gravació se'l veu apropant-se a la víctima per l'esquena, quan la dona volia entrar a casa seva, situada a l'avinguda Sant Narcís de Girona. «Per sorpresa» i sense que la víctima d'aleshores 71 anys tingués cap opció de defensar-se, li va clavar un cop de puny «brutal» a la zona de la cara. La víctima es va desplomar «de manera fulminant».

Segons va reconèixer l'acusat al judici que es va fer a la secció tercera de l'Audiència de Girona, quan la dona es trobava estesa a terra li va arrabassar la bossa de mà i va marxar a un bar. El processat va dir que quan va regirar la bossa hi va trobar 6 euros i un telèfon mòbil, que es va quedar.



Un cas semblant, impune

Els Mossos van detenir el sospitós el 27 d'abril, després que utilitzés el telèfon mòbil que va robar a la víctima posant-li una altra targeta. Inicialment, els agents també atribuïen a Juan Carlos Canel un robatori a un home de 82 anys perpetrat la mateixa nit. El jutjat, però, va arxivar el cas per manca de proves.