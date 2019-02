60.000 visites el primer any amb 24 hores al Centre Güell

El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell de Girona ha fet un total de 59.453 visites durant el primer any de funcionament les 24 hores al dia. L'equipament ha atès de mitjana unes 296 visites diàries durant els caps de setmana i festius i 110, els laborables.

El centre va ampliar l'horari el 18 de desembre de 2017 donant cobertura els 365 dies l'any. Fins aleshores, es feien visites en horari nocturn de vuit del vespre a vuit del matí i les 24 hores els caps de setmana i festius.

Pel què fa a l'activitat, el 95% de les visites (56.493) han estat d'urgències. D'aquestes, 50.828 s'han atès al mateix CUAP, 2.030 s'han fet a domicili i 3.635 s'han resolt per altres vies, principalment per telèfon. El 5% restant (2.960) han estat visites d'infermeria per fer cures programades.

La mitjana de visites al dia en horari diürn (de 8 h a 20 h) ha estat de 48 en els dies laborables (quan la resta de CAP de la ciutat també fan atenció continuada) i de 223 en caps de setmana (quan el Güell concentra tota l'atenció a les urgències d'atenció primària). En horari nocturn, de 20 h a 8 h, s'atenen una mitjana de 73 visites en caps de setmana i festius, i de 61,5 els dies laborables.

Des del Departament de Salut fan un balanç positiu del primer any de funcionament i asseguren que el 95,5% de les atencions que s'hi ha fet s'han pogut resoldre satisfactòriament i només s'han hagut de derivar al Trueta un 4,5% dels pacients.