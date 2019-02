Estat i Ajuntament desencallen les negociacions per les obres pendents de l´AVE a la ciutat

La Subdelegació del govern espanyol i l'Ajuntament de Girona han desencallat les negociacions per les obres pendents de l'AVE a la ciutat. Tant el subdelegat Albert Bramon com el regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, han qualificat la trobada de "molt positiva" i han subratllat que ha servit per reprendre el diàleg després d'un any.

Durant la reunió, Adif s'ha compromès a aportar en breu un calendari per a la reposició de la plaça Europa (situada a un extrem del parc Central). Però encara queda pendent veure qui assumeix què de les obres que s'han de fer a plaça Espanya. Ribas insisteix que li pertoca a l'Estat "reposar-la íntegrament" i Bramon diu que, de moment, Adif només s'ha compromès a fer-ho en part. D'avui també n'ha sortit el compromís de fer una propera reunió d'aquí a un mes i mig a tot estirar.