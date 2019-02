El Bisbat es desvincula dels abusos comesos per mossèn Tomàs al Bell-lloc

El Bisbat de Girona no es responsabilitzarà dels abusos que hauria comès mossèn Tomàs Pons a l'escola Bell-lloc de Girona entre finals dels anys 60 i mitjan anys 90. Segons va especificar ahir a través d'un comunicat, quan el sacerdot exercia en el centre, ho feia per compte propi i sense ser nomenat pel Bisbat. Per aquest motiu, l'ens eclesiàstic recalca que els presumptes abusos succeïts al Bell-lloc «són responsabilitat del centre».

La institució eclesiàstica va emetre el comunicat arran de la notícia publicada per Diari de Girona en la qual s'explica que cinc exalumnes van patir abusos a mans de mossèn Tomàs Pons a l'escola entre finals dels anys 60 i mitjan anys 90. A l'article, l'equip directiu del col·legi avançava que dirigiran els testimonis de les persones afectades a l'escola a la comissió diocesana creada pel Bisbat per investigar els casos d'abusos sexuals de Vilobí d'Onyar. «Qui ha d'exigir comptes a aquest sacerdot és el Bisbat», assenyalava el cap d'estudis del centre, Enric Vidal, afegint que des de l'escola no volen interferir en la investigació feta per la diòcesi gironina.

D'altra banda, també l'escola va emetre ahir un comunicat oficial per confirmar algunes de les informacions avançades per aquest diari i oferir nous detalls sobre els fets. Un document que reprodueix la carta que dilluns es va enviar als pares dels alumnes del centre per condemnar els abusos sexuals comesos a menors de Vilobí quan mossèn Tomàs Pons era rector del poble. Segons exposen en el text, els antics alumnes que s'han posat en contacte amb el centre, «alguns d'ells molt afectats», van patir «tocaments durants les activitats que el sacerdot organitzava a la rectoria de Vilobí» i un altre dels testimonis es va sentir «acorralat pel sacerdot i va aconseguir escapolir-se'n» dins el Bell-lloc.

Preguntat pel diari pels llocs on succeïen els fets, el cap d'estudis només va destacar que no tenen constància que passessin «al confessionari», tal com va presenciar l'alcalde de Bàscara, però en cap moment va negar ni especificar que s'haguessin produït fora del centre. A més, en el comunicat, es destaca que «la direcció assumeix la plena responsabilitat dels abusos que s'haguessin pogut produir en el col·legi». En aquest sentit, cal afegir que des del centre es destaca que disposen de protocols prevenció i protecció dels menors, consensuats pel personal de l'escola.

En una primera entrevista feta amb el cap d'estudis del Bell-lloc, aquest va assegurar que mossèn Tomàs «mai va participar en cap activitat feta amb els alumnes fora de l'escola». Tot i això, en el comunicat, es relata que un exdirector recorda haver atès uns pares que li van manifestar «estranyesa per uns comentaris» fets per mossèn Tomàs durant una excursió amb els seus fills.

A l'escola concertada, el sacerdot de l'Opus Dei hi va realitzar diverses funcions entre els cursos 67/68 fins al 95/96. Inicialment, l'equip directiu de l'escola va explicar que el mossèn feia de voluntari a l'oratori durant dos matins a la setmana i que, durant aquesta activitat, l'únic moment en el qual es quedava a soles amb els menors era durant la confessió. Dos dies més tard, i després de preguntar a exprofessors i exdirectius d'aquella època, des del centre relaten que en els primers anys també havia impartit alguna classe de religió grupal i que, de tant en tant, algun estudiant «volia parlar amb ell espiritualment». Finalment, en el comunicat s'especifica que durant els primers cinc anys, el capellà va treballar al col·legi 12 hores a la setmana i que els últims vuit anys, hi acudia un matí a la setmana. «El col·legi no disposa de cap registre històric que detalli totes les tasques que va realitzar al Bell-lloc durant els anys en els quals va col·laborar», afegeixen.



La comissió, en marxa dilluns

Sobre la investigació dels casos d'abusos sexuals ocorreguts a Vilobí d'Onyar, està previst que la comissió diocesana, que es va constituir ahir, comenci a treballar el pròxim dilluns, i estigui formada per personal de caràcter tècnic i una persona que tindrà la tasca d'acompanyar les possibles víctimes. En el comunicat emès pel Bisbat s'afegia que, per tal de comptar amb el màxim d'informació, la comissió es posarà en contacte amb persones que hagin aparegut als mitjans de comunicació amb relació al cas de la localitat selvatana, on mossèn Tomàs va ser rector durant 33 anys. «La prioritat del Bisbat de Girona és, des del primer moment, aclarir els fets, i acollir, escoltar i acompanyar les possibles víctimes», se subratllava en el document.



Abusos a Siurana d'Empordà

D'altra banda, el diari Ara va avançar ahir que els abusos de mossèn Tomàs van començar el 1959, una dècada abans d'arribar a Vilobí. Segons el rotatiu, els fets es van produir a la localitat de Siurana d'Empordà durant gairebé «quatre anys» i, tot i que «no hi va haver tocaments explícits de la zona genital, van violentar molt la víctima». Mossèn Tomàs Pons actualment té 91 anys i viu en una casa de descans a Arbúcies, a pocs quilòmetres de Vilobí.