Concentració a Girona per demanar la llibertat dels polítics presos

Desenes de persones convocades pels CDR es manifesten aquest vespre davant la Subdelegació del Govern a Girona per demanar la llibertat dels "presos polítics" i entre crits d'"independència"i "fora les forces d'ocupació". Després de la subdelegació, la protesta es traslladarà a la plaça del Vi.

Ara la plaça del Vi els concentrats criden consignes com "ja n'hi ha prou d'esperar, república ja", "el poble mana, el govern obeeix" o "1 d'octubre, ni oblit ni perdó". També hi ha crits a favor de la vaga general convocada per la setmana que ve