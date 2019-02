La contradicció de Marta Madrenas

Paciència, paciència i més paciència va ser la directriu que Pedro Sánchez va donar a les persones de la seva confiança a Catalunya poc després d'haver accedit al Govern. El nou president demanava als seus la paciècia que no havia tingut l'anterior inquilí de la Moncloa o almenys no l'havia tinguda en la manera d'entendre-la del socialista.

És fàcil recordar les contínues baralles dialèctiques entre l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i qui era delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, sobretot després de l'1 d'octubre de 2017. Un dels temes més crispats entre els dos mandataris eren les obres del TAV i els compromisos, promeses i calendaris de la reposició del parc Central i la plaça Espa­nya, situada davant l'estació del tren convencional.

Govern de Girona i Govern espanyol van entrar en una dinàmica de discussions contínues fins i tot per determinar quan s'havien de fer les reunions entre les dues institucions, de què s'havia o es podia parlar o quins dirigens polítics podien o havien de participar-hi. La qüestió es va convertir en tot un sainet.

Tant era així, que en rodes de premsa i compareixences era gairebé inevitable que sortís el tema de les maleïdes reunions entre les dues administracions. Si fa no fa, com el que hem viscut les darreres setmanes i mesos amb la reunió que se celebra avui entre Subdelegació i Ajuntament. Cartes de Jaume I a Plaça del Vi i viceversa; dates proposades per un costat i refusades per l'altre; la conveniència de la presència de l'alcaldessa; ella rebutjant la invitació i delegant en Ribas... Paciència.

És precisament entre missives i declaracions que Madrenas cau una clara contradicció, potser perquè entre una i altra hi ha un any de diferència i el pas del temps sovint fa males passades.

El 25 de gener de 2018, l'alcaldessa participava en un programa de Televisió de Girona (Girona pam a pam) en el qual parlava de les trobades entre ella i Enric Millo i assegurava: «Les reunions de treball han de continuar. Hi ha temes que són molt importants i jo estaré encantada de quedar amb ell perquè, de fet, és per recriminar perquè el parc Central encara no està acabat després de 10 anys. Perquè encara no s'ha pogut acordar la reposició de la plaça Espa­nya. Estaré encantada de reunir-me amb ell perquè em doni les explicacions de per què no s'ha avançat en el procés de reposició».

Queda clar que el que diu l'alcaldessa és que no hi ha cap acord entre les dues administracions respecte a la reposició. Tot el contrari del que afirma a la carta que va enviar al subdelegat del Govern, Albert Bramon, el 28 de gener de 2019: «Em permeto recordar-li que l'acord entre l'Ajuntament de Girona i Adif va ser total en una reunió a Madrid el 21 de marc de 2017, on vaig assistir jo mateixa(...). En aquella reunió Adif es va comprometre a reposar la plaça Espanya, reconeixent que era la seva obligació després d'haver-hi traslladat l'estació provisional d'autobusos».

Avui, en la trobada de les dues administracions, potser sabrem, o no, quina de les dues versions és la certa.