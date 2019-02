Districte 21 obre les portes a quatre dies de «shopping» i música

Districte 21, la reformada Fira Rebaixa, va obrir ahir les portes a quatre dies de shopping i música. Fins aquest diumenge 3 de febrer es podrà gaudir dels descomptes de 46 expositors que s'han reunit al Palau de Fires. L'alcaldessa Marta Madrenas i el president del Comitè executiu de la Fundació Fira de Girona, Domènec Espadalé, van assistir ahir a la inauguració de la segona edició d'aquest nou format de Fira Rebaixa.

El certamen pretén oferir una shopping experience completa amb zones de descomptes, concerts i espectacles en directe. Expositors en moda d'home, moda de dona, moda infantil, llar, calçat, marroquineria, joieria, complements i llenceria exhibeixen les millors oportunitats durant aquests dies. District 21 ha programat diferents actuacions musicals. El grup Diana's Pipol va inaugurar ahir l'escenari on avui hi tocarà Merkado Negro (19 h). També hi actuaran dissabte BigBlack Rhin (17.30 h) i Carmen 113 (19.00 h) i diumenge Toni Beiro (12.30 h) i Alverd Oliva (18.00 h). També hi ha programació pel públic infantil que podrà gaudir dels Atrapasomnis (dissabte 2 a les 12 h) i els Trambòtics (diumenge a les 11 h).