Girona buscarà «estratègies jurídiques» per poder continuar pagant a l'AMI

L'Ajuntament de Girona està buscant diferents «estratègies jurídiques» i «fórmules imaginatives» per revertir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la el pagament que la ciutat destina a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Aquesta és la resposta del govern gironí, manifestada ahir per l'alcaldessa Marta Madrenas, després que dimarts es donés a conèixer la resolució de l'alt tribunal.

Madrenas va qualificar la sentència com una «repressió brutal a la dissidència política, és a dir, contra el que pensa diferent». És per aquest motiu que, conjuntament amb l'AMI, estan buscant diferents fórmules per seguir treballant plegats.

Per altra banda, l'alcaldessa troba «ridícul» l'argument que el TSJC dona per anul·lar el pagament. L'escrit especifica que la despesa aportada a l'AMI no supera el control de legalitat, entre altres coses perquè els objectius de l'entitat no obeeixen els interessos específics dels gironins. «Ens oposem a aquests fonaments que diuen que la relació va més enllà de l'àmbit local perquè són falsos», va sentenciar Madrenas. «És evident que els ens locals fem moltes accions que depassen el món local com, per exemple, aquelles que van encarades a la protecció al medi ambient. Ara resulta que no podrem emprendre mesures d'aquest tipus?», es va preguntar Madrenas.

L'alcaldessa va recordar que la resolució respon a un recurs interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra una primera sentència en què un jutjat administratiu de Girona «no va veure cap situació il·legal» entre la unió de Girona amb l'AMI. L'estat espanyol, però, va recórrer la resolució al TSJC i aquest els ha donat la raó. «Això surt quan ja hi ha un altre govern, i això em fa pensar que es manté inalterable la voluntat de l'Estat de lluitar contra l'independentisme i la dissidència política», va dir.

Preguntada sobre si sol·licitaran a l'AMI el retorn dels més de 49.000 euros que el consistori va pagar a l'entitat entre el 2012 i el 2017 tal com demana Ciutadans, Madrenas va respondre que «no estem al moment de reclamar res», sinó en el de «revertir la situació».

Ciutadans va assegurar dimarts que si l'ajuntament no sol·licita el retorn d'aquests diners, emprendrien mesures legals contra Puigdemont i Madrenas i estudiarien «si aquests fets són constitutius de delicte». Davant d'això, l'alcaldessa va defensar la gestió del seu govern i va afirmar que «emprendrà les respostes judicials pertinents per denúncia falsa» si algun partit l'acusa de prevaricació.

Finalment, va assegurar que encara queda temps per pagar la quota d'aquest any a l'AMI i que, per tant, «hi ha temps per treballar per canviar la situació», i així poder seguir pagant a l'entitat com es porta fent des del 2012, quan Girona es va associar a l'entitat.

Per altra banda, la CUP de Girona va demanar dimecres «que no s'acati la resolució», a través d'un tuit, afegint que «els qui pacten amb l'extrema dreta -en referència a Ciutadans- no poden dictar les prioritats de Girona».