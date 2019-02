L'Ajuntament de Girona ha distribuït per primera vegada deu cubells de sal fina de desgel en diversos punts de la ciutat perquè tothom qui ho vulgui pugui utilitzar-la en les zones de vianants on faci falta. Tot i que l'empresa concessionària de la neteja de la ciutat, Girona +Neta, continuarà escampant sal a la via pública com és habitual, els veïns podran afegir-ne als espais més glaçats.