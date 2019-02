La Cantata per la Pau aplega un miler d'escolars

El Teatre Municipal de Girona va acollir ahir l'onzena edició de la Cantata per la Pau, on hi participen un total de 1.105 alumnes de 34 instituts de secundària de les comarques gironines i hi ha implicats fins a 40 professors. L'espectacle es podrà veure també avui a la tarda (18 h i 20 h). El cost de l'entrada és de 10, 7 i 5 euros i els beneficis aconseguits en aquestes tres sessions obertes al públic aniran destinats a projectes de cooperació. Per altra banda, també es faran 8 sessions destinades als instituts, per on passaran prop de 3.600 alumnes.

Aquest any la Cantata es porta a terme sota el lema UAP! 19: Brundibár, inspirat en la història dels 179 joves deportats al camp de concentració de Theresienstalt, a Txèquia, i que durant el trajecte en tren entonaven una cançó on deien que eren un poble de pau i que no els farien cap mal. Es tracta d'un espectacle musicoteatral en què, durant tot un trimestre, l'alumnat i professorat participants han estat treballant el tema del poder i de la llibertat.

Dels 34 instituts de secundària que hi participen, 9 són de la ciutat de Girona: Institut Narcís Xifra, Institut Santa Eugènia, Institut Santiago Sobrequés, Institut Ermessenda, Institut Montilivi, Institut Carles Rahola, Institut Vicens Vives, Escola la Salle i Vedruna. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament de Girona, el col·lectiu de professorat del Grup de Treball Musical de Secundària de Girona, Oxfam Intermon, Càritas Diocesana de Girona, i Justícia i Pau.