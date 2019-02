Girona Cinc nous agents per la policia municipal

Cinc nous agents de la Policia Municipal de Girona van prendre posessió ahir del càrrec i ja s'han incorporat a la plantilla del cos de la policia. Van ser rebuts per representants municipals a l'Ajuntament i per l'inspector en cap de la Policia Municipal, Joan Jou. Aquests cincs agents més quatre que van incorporar-se fa uns dies són part dels que han de servir per suplir les primeres catorze baixes per jubilacions anticipadades al cos. Deu més s'escolliran per concurs. Al mateix temps, cinc agents també deixaran el cos al llarg de l'any.