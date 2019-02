L'Estat i l'Ajuntament de Girona segueixen enrocats amb la plaça d'Espanya

La Subdelegació del govern i l'Ajuntament de Girona segueixen enrocats amb la reurbanització de la plaça d'Espanya però ahir van desencallar les negociacions per les obres pendents del TAV a la ciutat. El subdelegat del govern, Albert Bramon, i el regidor del projecte Ferroviari, Carles Ribas, van reunir-se al migdia, van qualificar la trobada de «molt positiva» i van subratllar que ha servit per reprendre el diàleg després d'un any.

Durant la reunió, Adif es va comprometre a aportar en breu un calendari per a la reposició de la plaça Europa (situada a un extrem del parc Central). Però encara queda pendent veure qui assumeix què de les obres que s'han de fer a plaça Espanya. Ribas va insistir que li pertoca a l'Estat «reposar-la íntegrament» i Bramon va indicar que, de moment, Adif només s'ha compromès a fer-ho en part. De la trobada també en va sortir el compromís de fer una propera reunió d'aquí a un mes i mig a tot estirar.

La reunió per les obres pendents del TAV va durar poc més de dues hores i mitja. Per part de l'Estat, a més del subdelegat hi van assistir fins a sis caps de diferents àrees d'Adif. Per part de l'Ajuntament, a Ribas el va acompanyar el cap tècnic d'Urbanisme del consistori.

La trobada, sobretot, va permetre reprendre un diàleg que portava aturat des de principis del 2018. I començar ja a tancar acords sobre tot allò que encara queda per fer després de l'arribada de l'alta velocitat. «No podem negar l'evidència que portem un any perdut, però aquesta estona de treball intens ha estat positiva», va assegurar Ribas. «La reunió ha estat extremadament profitosa i ha deixat clara la nostra voluntat de transparència i diàleg», va dir el subdelegat.

De tot allò que es va tractar, un primer gran bloc feia referència a les obres pendents. Aquí s'hi inclouen, entre d'altres, la peça de plaça Europa (que forma part de la llosa del parc Central), la plaça Espanya i el Mas Gri (la zona per on va començar a perforar la tuneladora).

De moment, les dues parts no van entrar a fons amb plaça Espanya. Aquestes obres es tractaran en una propera reunió, que es farà d'aquí a un mes o –a tot estirar– un mes i mig. Per tant, encara no se sap qui assumirà què. I les posicions, aquí, continuen com abans de la reunió.

El regidor del projecte ferroviari va assegurar que correspon a Adif «reposar íntegrament» aquest espai, perquè va quedar «del tot afectat» per les obres del TAV. L'Ajuntament s'obre a assumir la part dels carrers Bailén (que es vol fer exclusiu per a vianants) i Pierre Vilar (amb un carril bici, entre altres elements). Però no la resta. «Em costaria molt d'entendre que no assumissin tot l'espai de la plaça; més que res, perquè ja es van fer càrrec de treure la marquesina de l'estació provisional d'autobusos», va concretar Carles Ribas. Per part del govern espanyol, Albert Bramon va reiterar que Adif estudiarà el projecte que li va enviar l'Ajuntament, però manté que, de moment, «allò que és segur és que s'assumirà una part de l'obra». «Però no puc assegurar que Adif la faci al 100%», va subratllar.

Pel que fa al parc Central, Bramon va exposar que Adif ja s'ha compromès a executar la part pendent de plaça Europa i homogeneïtzar-la amb la resta del parc. Per això, començarà per fer arribar a l'Ajuntament un calendari concret sobre aquestes obres. Un document que s'enviarà al consistori en un termini d'entre dues i tres setmanes. A més, l'Estat també refarà l'espai de sota vies –adjacent a l'estació de Renfe- on hi havia les taquilles de l'estació provisional d'autobusos. «Una part es destinarà als serveis de manteniment d'Adif; i l'altra, quedarà lliure», va concretar Bramon.

A partir d'ara, i a banda de les reunions directes, aquestes obres es tractaran en una comissió de treball formada per tècnics. Bramon i Ribas, però, també van acordar engegar dues taules de treball més. La primera se centrarà en temes de manteniment, i es focalitzarà en el viaducte del tren convencional. La segona, la tractarà exclusivament aspectes patrimonials. Dins aquest paquet s'hi inclouen, per exemple, part de la plaça Poeta Marquina, de plaça Espanya, del Mas Gri, de l'estació de mercaderies o la mateixa llosa del parc Central. S'han d'establir les propietats exactes i les compensacions.

Finalment, es va parlar del pla de seguretat dels túnels del TAV a Girona. Un document que, tot i que van passant els anys, encara continua penjat. Bramon va avançar que «en un termini raonable, d'uns sis mesos» s'hauran instal·lat ventiladors que expulsin el fum d'un possible foc. Aquest és ara el principal escull perquè la Generalitat validi el pla.