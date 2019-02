Tornen a trencar les plaques de la plaça de l´U d´Octubre de 2017 de Girona

Ben poc han durat les plaques que identifiquen la plaça de l'U d'octubre de 2017 de Girona. Dimarts van aparèixer trencades i l'alcaldessa, Marta Madrenas, va assegurar que se'n posarien de noves d'immediat.

Avui al matí però, han tornat a aparèixer trencades i amb diferents pintades de color vermell. També ha aparegut amb danys la placa que explica el motiu del canvi de nom de la plaça i que està situada a sota de l'escultura de la nena de la Constitució.

Les plaques es van instal·lar en un acte massiu fa uns mesos després de canviar el nom d'aquest espai públic del barri del Mercadal després d'una petició veïnal i el vistiplau de la Comissió del Nomenclàtor i del plenari municipal, on hi van votar a favor els 18 regidors de CiU, ERC- MES i la CUP, mentre que els set representants del PSC, Ciutadans i el PP hi van votar en contra en una sessió que va ser retransmesa amb una pantalla gegant a la plaça del Vi. La decisió del canvi va provocar protestes en contra de la modificació i celebracions a favor del canvi de nom.