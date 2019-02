Incivisme, festes il·legals i brutícia conviuen a les hortes de Santa Eugènia

Incivisme, festes il·legals i brutícia són els principals problemes que pateixen les hortes de Santa Eugènia. Els cotxes aparquen i circulen pels camins d'ús exclusiu per als veïns i pagesos, alguns punts s'han convertit en abocadors de tota mena de deixalles i grups de persones es concentren en aquest espai amb la música alta fins a altes hores de la nit. Tots aquests fets han despertat les queixes de diferents veïns de la zona.

«Hi ha una problemàtica i des de l'Ajuntament de Girona en som conscients», explica el regidor de Santa Eugènia i de Paisatge i Habitat Urbà, Narcís Sastre, assegurant que estan treballant per «intentar posar ordre en un espai que amb el pas dels anys falta fer-li una volta».

El consistori porta un any treballant en la redacció d'una ordenança pròpia de les hortes de Santa Eugènia. L'objectiu és establir una normativa més estricta que abordi diferents aspectes com són la gestió dels terrenys i la mobilitat per la zona. Un document que s'està treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Salt. «Hem parlat més d'una vegada amb la regidora de Salt, Marta Guillaumes, per establir un mínim d'elements comuns a nivell de regulació a les hortes de Salt i Santa Eugènia», explica Sastre.



Parcel·les que són abocadors

La brutícia i deixadesa que presenten algunes parcel·les és també un fet que preocupa els veïns. Precisament, en el darrer ple municipal el regidor de la CUP Lluc Salellas va afirmar que les parcel·les privades de les hortes estaven molt brutes. Va reclamar que el consistori obligui els propietaris a tenir-les netes o que retiri les deixalles i carregui la factura als propietaris i fins i tot va afirmar que hi havia veïns que havien avistat rates de «proporcions històriques» que acabaven entrant a les cases.

En aquest sentit, Sastre explica que l'Ajuntament ha fet «diferents requeriments d'insalubritat i s'han obert expedients». «És intolerable fer servir una parcel·la d'abocador d'escombraries», apunta.

On també s'acumulen moltes deixalles és als punts d'abocament pensats perquè els pagesos dipositin els residus vegetals. La realitat, però, és una altra perquè molta gent hi va a deixar les deixalles. «Estem pensant una nova manera de poder gestionar els residus per solucionar aquest incivisme», explica el regidor.

L'Ajuntament de Girona també ha obert expedients sancionadors a diferents persones que es concentren a les hortes amb la música alta fins a altes hores de la nit.



El futur de les hortes

Paral·lelament, l'Associació de Veïns de Santa Eugènia està estudiant la situació actual d'aquest espai natural per posteriorment reunir-se amb l'Ajuntament i els grups municipals i confeccionar un projecte de com han de ser les hortes. «Haurien de ser un punt de referència per als escolars de Girona», explica la presidenta de l'associació, Natàlia del Campo.