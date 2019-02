Manifestació a Girona contra la caça i el maltractament

Un centenar de persones s'ha manifestat aquest migdia a a Girona contra la caça. Els assistents estaven convocats per la plataforma No a la Caça, que ha organitzat accions en una trentena de poblacions de l'Estat. A Girona s'han cridar consignes contra la caça i el maltractament d'animals. La protesta ha començat a l'esplanada de la Copa de Devesa i ha acabat al parc Central on s'han llegit diferents manifestos per reclamar canvis legislatius que comportin l'abolició de la caça. Hi havia membres de l'associació Galgos 112, del PACMA i de la protectora Cap i Cua, entre altres. I molts gossos, sobretot, llebrers. també hi havia el regidor de Canviem Salt, Wilder Palacio.