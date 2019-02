Els veïns de Torre Gironella, farts de les promeses sobre la fi dels constants talls de llum

L'expresident i actual senador del PSC José Montilla va ser ahir a Torre Gironella per participar en un acte en motiu de la celebració dels 40 anys del PSC a Girona. Allà va poder saludar els veïns d'aquest barri, que fa dos mesos que pateixen talls de llum constants. Montilla va poder conversar amb militants socialistes històrics, amb gent originària del seu poble, Iznájar (Còrdova), i fins i tot amb persones amb qui té algun parentesc llunyà.

El president veïnal, Rafa Lobato, va ser contundent: «Volem solucions ja. Prou d'excuses i de dir-nos que tot estarà arreglat la setmana vinent o el proper mes. Hi ha un problema d'un transformador obsolet i un cablejat dels anys seixanta». Va recordar que hi ha quatre veïns que necessiten el servei perquè dormen amb aparells respiratoris elèctrics i va explicar que han vist algun operari de la companyia elèctrica però que no considera que estiguin treballant per resoldre els problemes. La nit de divendres van patir un nou tall de llum, d'unes tres hores.



Uns 150 talls en dos mesos

La portaveu i alcaldable del PSC a Girona a les properes eleccions, Sílvia Paneque, va explicar que els veïns han patit uns 150 talls de subministrament elèctric, i va recordar el seu compromís d'ajudar-los amb allò que puguin. També va lamentar que l'equip de govern centri la problemàtica dels talls de llum només en el frau elèctric. «El que és prioritari és que el servei s'asseguri qui paga la llum», va assenyalar.

Montilla va explicar que farà «gestions» interlocutant amb el Ministeri d'Indústria i amb la direcció general d'energia de la Generalitat. Va indicar que hi ha un problema de manca d'inversió de l'empresa, però que «l'administració ha de tutelar» el servei i que aquesta exigència l'han de tenir les administracions, «començant per l'Ajuntament».

«En el nostre país, a part de grans coses i idees hi ha problemes que afecten la gent de manera molt directa. Els governs, des del local fins a altres nivells de l'administració, fonamentalment s'han de dedicar als interessos de la gent i a solucionar aquests problemes», va concloure.