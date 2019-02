La campanya Nadal Solidari recull 2.000 euros per a Mifas Girona

CaixaBank, l'agrupació Girona Centre Eix Comercial i l'Associació d'Hostaleria de Girona, han lliurat avui 2.000 euros a Mifas Girona, entitat beneficiària de la campanya Nadal Solidari. La campanya, que es va iniciar el mes de desembre, consisteix en destinar un euro a projectes socials locals per cada compra realitzada amb targetes de CaixaBank als establiments associats.

Durant l'acte de donació, el president de Mifas Girona, Albert Carbonell, ha explicat que els diners aniran destinats a reforçar el programa de sensibilització a les escoles de la demarcació de Girona. El programa tracta de donar a conèixer els diferents àmbits de la diversitat funcional i les seves conseqüències en la vida diària. Els alumnes aprenen d'una manera divertida, els valors de la solidaritat, la tolerància, el respecte i l'acceptació de les diferències, "valors indispensables per integrar les persones que tenen necessitats especials", ha destacat Carbonell.

Cinc socis de l'entitat, tots amb una lesió medul·lar dinamitzen les sessions i organitzen activitats per tal que els alumnes experimentin en primera persona què suposa haver d'anar amb cadira de rodes. L'any 2018, Mifas ha fet 144 sessions que han inclòs 3.617 alumnes.

La donació ha anat a càrrec del director d'Àrea de Negoci de CaixaBank a Girona, Josep Maria González, el president de Girona Centre Eix Comercial, Josep Maria Noguer, i el president d'Hostaleria Girona, Josep Carreras. Els representants de les tres entitats han reiterat el seu compromís de donar continuïtat a la iniciativa. González ha posat en valor l'acció de l'Obra Social "la Caixa" amb el territori a través dels diferents programes socials.

Per la seva banda, tant Noguer com Carreras, han destacat la bona acollida de la campanya solidària per parts dels agremiats. La campanya forma part del programa d'activitats que ambdues entitats desenvolupen sota el paraigua de la seva Responsabilitat Social Corporativa. Mifas Girona ha estat representada pel seu president, Albert Carbonell, i Anna Maria Guillen, vicepresidenta.