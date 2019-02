Girona acull la campanya «Ningú dormint al carrer a Catalunya»

La ciutat de Girona serà seu durant un mes de la campanya "Ningú dormint al carrer a Catalunya". Una activitat que pretén, a través d'un musical, una exposició i diferents xerrades, humanitzar a les persones que viuen al carrer. Actualment, i segons xifres de l'Ajuntament de Girona, a la ciutat hi ha 60 sensesostre. "Seguirem treballant amb activitats com aquesta per arribar al número 0", ha explicat l'alcaldessa Marta Madrenas aquest matí durant la presentació de l'esdeveniment.

La principal activitat de la campanya, organitzada per l'associació ActivArte i la fundació Arrels i Homeless Emprenedors, és l'espectacle "Homeless, el musical social" que acollirà el Teatre Municipal el 20 de març. "L'objectiu és arribar a un públic diferent amb aquesta proposta i trencar l'estigma que les persones sense llar dormen al carrer perquè volen", ha explicat el director de la fundació Arrels, Ferran Busquets.

Per altra banda, del 20 de febrer al 20 de març diferents espais de la ciutat acolliran una exposició que relata la vida real de les persones sense llar. I, paral·lelament, els organitzadors de l'esdeveniment faran xerrades als centres educatius envers aquesta temàtica. La campanya compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona i del Girona FC.