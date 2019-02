Girona lliura la recaptació de la Cursa de Sant Silvestre a la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada del regidor d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Girona, Josep Pujols, ha lliurat aquest migdia a la presidenta d'Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer, un xec amb l'import recollit durant la darrera edició de la Cursa de Sant Silvestre de Girona, que va tenir lloc el passat 31 de desembre. La recaptació es destina, des de fa cinc anys, a la campanya solidària de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC), que té com a objectiu recaptar fons per combatre el càncer i promoure estils de vida saludables.

En total s'han aconseguit 1.987 euros provinents de l'euro solidari de les inscripcions dels participants a la prova, un import que l'entitat destinarà a la campanya "Nassos contra el càncer". Per contribuir a la finalitat solidària, tots els corredors i corredores de la darrera edició van rebre, a més, una xapa de "Nassos contra el càncer" per fer més visible la iniciativa.

La FECEC està integrada per diverses entitats que tenen com a objectiu la lluita contra el càncer a Catalunya, entre les quals hi ha la Fundació Oncolliga Girona. A més, també ha col·laborat en el projecte el Club Atletisme Girona, entitat coorganitzadora de la Cursa de Sant Silvestre juntament amb l'Ajuntament de Girona.