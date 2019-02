L'Espai Gironès acollirà un espectacle gratuït del Festival Internacional del Circ

Mystery of Gentleman - volteig sobre boles

L'Espai Gironès vol acostar el circ de gran qualitat als seus visitants. Per aquest motiu el Centre Comercial acollirà el proper dissabte 9 de febrer un espectacle únic i gratuït del Festival Internacional del Circ de Girona, un esdeveniment d'èxit mundial. Es durà a terme a la Plaça del Foc de l'Espai en dues funcions, una a les 12h i l'altra a les 18h.

L'espectacle anirà a càrrec d'alguns dels artistes que actuaran en la propera edició del Festival que se celebrarà a Girona del 14 al 19 de febrer: Marionettes Dream (Mongòlia), Pepe Jardim (Brasil), Martínez Brothers (Colòmbia-Japó) i National Circus of Pyongyang (Corea del Nord).

A més, a partir d'avui i durant tota la setmana el Centre Comercial regalarà 40 entrades per al Festival Internacional del Circ que es podran aconseguir presentant, al Punt d'Informació, tiquets de compra que sumin com a mínim 30 euros. Les invitacions seran vàlides per a les funcions del dijous 14 de febrer a les 20:30h o del divendres 15 de febrer a les 17:30h , segons la disponibilitat.

És la primera vegada que l'Espai Gironès col·labora amb el Festival Internacional del Circ, que és l'únic que hi ha a Catalunya i a l'Estat i un dels cinc més importants del món. El Centre Comercial destaca la contribució d'aquest Festival a la cultura gironina.

L'Espai Gironès porta a terme un gran nombre d'accions adreçades a la població del seu entorn i a retornar als clients la seva confiança. I la col·laboració amb el Festival Internacional del Circ s'emmarca en aquesta filosofia.