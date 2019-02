La campanya Nadal Solidari recull 2.000 euros per a Mifas

CaixaBank, l'agrupació Girona Centre Eix Comercial i l'Associació d'Hostaleria de Girona han lliurat avui 2.000 euros a Mifas Girona, entitat beneficiària de la campanya Nadal Solidari. La campanya, que es va iniciar al desembre, consisteix en destinar un euro a projectes socials locals per cada compra realitzada amb targetes de CaixaBank als establiments associats. El president de Mifas Girona, Albert Carbonell, ha explicat que els diners aniran destinats a reforçar el programa de sensibilització a les escoles gironines. Per la seva banda, tant Josep Maria Noguer per als comerciants com Josep Carreras per als hotelers, han destacat la bona acollida de la campanya solidària per part dels agremiats.