Ciutadans reclama a Madrenas que digui si ha pagat a l'AMI durant el 2018

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha presentat una instància per reclamar a l'alcaldessa que informi si ha pagat la quota a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) del 2018 perquè, en cas afirmatiu, «procedirà a reclamar que també es retorni aquest import a les arques municipals, ja que, si s'ha pagat, suposarà que l'Ajuntament ha destinat 57.183 euros a finançar una entitat que no aporta res al conjunt de gironins».

La regidora ja va reclamar la setmana passada al govern que retornés els 49.014 euros que l'Ajuntament ha estat pagant a l'AMI entre 2012 i 2017 després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declarés nul de ple dret el decret d'alcaldia de Carles Puigdemont autoritzant el pagament de la quota anual. «El TSJC va declarar nul de ple dret el decret firmat per Puigdemont perquè no superava el control de legalitat, per tant, és obvi que els recursos municipals no es poden destinar a entitats que no aporten res per al conjunt de gironins ni vetllen pels interessos municipals», ha indicat. D'altra banda, Pujola, com va anunciar la setmana passada, ha sol·licitat a la secretaria de la corporació que iniciï el procediment de revisió d'ofici de tots els decrets d'alcaldia utilitzats per pagar l'AMI. «Seguim reclamant que es tornin els diners a les arques municipals i mantenim que, en cas de no ser així, estudiarem emprendre accions legals contra els responsables d'aquests pagaments, que no s'haurien d'haver autoritzat mai, tal com senyala el TSJC», ha dit.