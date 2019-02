La CUP demana explicacions pel negoci d'AGISSA amb els comptadors de Girona

La CUP-Crida per Girona ha demanat explicacions pels beneficis que ha obtingut l'empresa d'aigües AGISSA mitjançant el sistema de manteniment i recanvi de comptadors dels abonats. Es tracta d'una informació coneguda arran de la publicació de l'auditoria de l'any 2015, i que ha estat denunciada per part de la plataforma Aigua és Vida.

Així, la CUP-Crida per Girona ha denunciat que en l'exercici analitzat, AGISSA hauria carregat fins a 432.990€ a la tarifa dels abonats en concepte de manteniment de comptadors, però a l'hora de la veritat d'aquests ingressos només se'n van gastar uns 91.393€, la qual cosa hauria reportat a la societat un benefici net de gairebé 350.000€. Segons s'ha pogut consultar, es tracta d'una pràctica recurrent en exercicis anteriors.

D'aquesta manera, durant anys AGISSA hauria estat inflant la tarifa d'aigües de forma innecessària per tal d'incrementar els seus beneficis. Els cupaires consideren que aquesta informació constitueix una nova evidència de la mala gestió del servei liderat per l'empresa privada Girona SA, i han anunciat que la posaran en coneixement del jutge en el marc del procés judicial en què actuen com a acusació popular. També han reclamat que s'estudiïn mesures compensatòries pels abonats.

Igualment, al proper Ple municipal la formació reclamarà al govern gironí que expliqui quines gestions s'han fet respecte a aquesta pràctica des que el consistori ha passat a fer-se càrrec de l'administració d'AGISSA, i ha sol·licitat un informe per conèixer exactament els beneficis que ha suposat al llarg dels anys aquesta situació. La formació també ha denunciat que el govern no hagi informat d'aquesta situació en cap dels informes tècnics que s'han elaborat els darrers mesos sobre la gestió del servei i l'estat de l'empresa.

Pel que fa als propers passos, la CUP-Crida per Girona ha reclamat una vegada més que el govern inicïi sense més demora l'expedient administratiu necessari per la municipalizació immediata del servei. Finalment, els cupaires han reclamat al govern gironí que compleixi els compromisos amb les entitats i amb els grups municipals, com la tramesa trimestral d'informes municipals sobre l'estat de la gestió del servei i la convocatòria, també trimestral, de la Taula de Municipalització de l'Aigua.