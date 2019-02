Destrossen l'hort i serren els fruiters d'un home a les hortes de Salt

«M'han serrat tots els fruiters que tenia plantats i han tirat tot el que tenia a la barraca al rec», denunciava a aquest diari José Donaire, propietari d'un dels camps de les hortes de Salt i pare d'Albert Donaire, coordinador de la plataforma Mossos per la República. Els fets, que ja han estat denunciats davant la policia, haurien succeït entre el dissabte a la tarda i ahir al matí.



Quan Donaire va anar ahir a treballar al seu hort es va trobar que tots els fruiters que tenia plantats estaven serrats i que la porta de la barraca estava totalment destrossada. En entrar a l'interior va trobar a faltar bona part del material que hi tenia, com són l'armari on guardava les eines de l'hort, adob i la roba que té per treballar al camp. Posteriorment va veure que algú ho havia llançat tot al rec.



Una patrulla de la Policia Local de Salt es va desplaçar fins als llocs dels fets, després que Donaire els avisés pels fets vandàlics. Tot i això, també ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra.



El seu fill, l'Albert Donaire, va denunciar els fets a través de les xarxes socials. «Si ja fa temps em van amenaçar en una carta d'atacar la meva família si no deixava de fer activisme, sembla que podrien haver passat a l'acció: han rebentat la barraca, han tirat les eines al rec i tallat els fruiters. I això, reiterades vegades», va piular el coordinador de Mossos per la República.





Si ja fa temps em van amenaçar en una carta d'atacar la meva família si no deixava de fer activisme, sembla que podrien haver passat a l'acció: han rebentat la barraca, han tirat les eines al rec i tallat els fruiters. I això, reiterades vegades.

Això a #Salt#ThisIsTheRealSpain pic.twitter.com/NkqYivs0ZA — ?L???T?? ||*|| (@albertdmcat) 4 de febrer de 2019