Marlaska torna a defensar les detencions a Girona: "La policia va actuar amb absoluta proporcionalitat"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tornat a defensar al Senat l'operació policial que el passat 16 de gener va acabar amb 16 persones detingudes per desordres per haver tallat les vies del TAV en l'aniversari de l'1-O.

Segons Marlaska, els manifestant van actuar "amb violència" per aturar el trànsit de trens en un "infraestructura crítica" i ha defensat que l'actuació de la policia va ser "absolutament proporcional". A més, ha defensat que es detingués els sospitosos sense haver-los citat prèviament per part del jutge. "Parlo com a jutge, suposo que es va fer per evitar major agressivitat", ha manifestat Marlaska, que ha recordat el cas del primer tinent alcalde de Badalona que va trencar una citació judicial davant les càmeres. A més, ha dit que si algú creu que la seva detenció no va ser legal pot recórrer als tribunals.

El ministre ha valorat l'actuació policial a instàncies del senador d'ERC Quim Ayats, que ha qüestionat les detencions per "desmesurades". Ayats ha exposat que entre els detinguts hi havia dos alcaldes (Verges i Celrà, els dos de la CUP), un fotoperiodista que aquell dia estava treballant i també persones que asseguren que el dia del tall de les vies no estaven a l'estació. "Si vostè no censura aquesta manera d'actuar serà còmplice d'abusos policials i responsable del perillós estat policial que es forja, més proper a Vox que a la democràcia", ha manifestat Ayats.

Per la seva banda, Marlaska ha defensat que la policia actuava sempre "en comunicació amb el jutge" i que, tot i que les detencions no es van fer per ordre del jutjat, estava "informat en tot moment". També ha contradit el senador i ha afirmat que els manifestants van fer "ús de la força" per tallar les vies i que així consta en l'atestat policial.

"Deixi que acabi la investigació però ja li dic que l'actuació de les forces de seguretat va ser ajustada a dret i si en alguna excepció algú creu que no va ser això per a això estan els tribunals", ha valorat.