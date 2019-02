Ciutadans acusa el govern municipal de Salt de "deixadesa" en la seguretat

El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Salt, Atilano González ha tornat a presentar la moció aprovada l'octubre de 2017 que instava el govern municipal a elaborar el pla de seguretat de Salt "perquè es vegi que no han fet res i que gairebé un any i mig després seguim com estàvem i amb més inseguretat". La moció en qüestió va ser aprovada amb 20 vots a favor i només va comptar amb una abstenció "però la deixadesa del govern en no fer res és una aixecada de camisa als veïns".

González ha retret també al govern municipal d'ERC i CUP que "ara es queixin que no hi ha suficients efectius de Mossos d'Esquadra quan aquests partits van votar al Parlament de Catalunya en contra d'un moció de Ciutadans" en la qual es demanava un augment d'efectius per a la província, inclosa la ciutat de Salt.

El portaveu municipal ha recordat que la Policia Local "està desbordada" perquè necessiten "personal i mitjans" i és per això que ha recriminat al govern municipal que al llarg d'aquests quatre anys "ni s'ha preocupat d'ampliar la plantilla ni de dotar-la de recursos". Per aquesta raó, ha considerat indispensable tornar a portar a col·lació la moció que obligava el govern municipal a elaborar un pla de seguretat local. "És realment urgent", ha sentenciat.