La CUP vol que l´Ajuntament de Girona es personi com a acusació per les càrregues del 6-D

La CUP-Crida per Girona vol que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en el procés judicial obert per les càrregues dels Mossos contra les persones que van acudir a la manifestació antifeixista del 6 de desembre de l'any passat a la plaça U d'octubre de la ciutat. Els assistents volien impedir un acte convocat per la plataforma Borbonia, al qual Vox, el PPC i PxC hi van donar suport per commemorar els 40 anys de la Constitució. En el seu moment la formació va qüestionar l'operació policial per "desproporcionada" però ara volen que el consistori es personi després de saber-se que el jutjat d'instrucció número 4 de Girona està investigant l'excap dels antiavalots dels Mossos per la seva participació en les càrregues.

"Cal denunciar i combatre la repressió contra el moviment independentista, especialment quan té lloc a la ciutat, i l'Ajuntament no pot restar-ne al marge", subratllen des de la CUP-Crida per Girona en un comunicat.

La formació es fa ressò de la informació publicada al portal CRÍTIC on s'explicava que el jutjat d'instrucció número 4 de Girona està investigant l'excap dels antiavalots dels Mossos per la seva participació en les càrregues. L'excap dels antiavalots dels Mossos va declarar davant del jutge el passat 15 de gener, pocs dies abans de deixar el càrrec de cap de la BRIMO i ser ascendit. "En diverses imatges se'l pot apreciar intervenint directament en les càrregues i colpejant un manifestant amb una porra extensible", afirmen al comunicat.

En el seu moment els cupaires van denunciar que l'actuació policial havia estat "totalment desproporcionada", i van criticar que els Mossos es dediquessin a "reprimir manifestants independentistes i antifeixistes, i a protegir l'acte ultradretà de VOX i Borbonia". Des de la formació consideren que el consistori ha d'"implicar-se activament contra qualsevol vulneració de drets i llibertats a la ciutat".

El proper ple que es farà l'11 de febrer sol·licitaran de forma oficial que l'Ajuntament es personi com a acusació popular en el cas.

Durant la protesta del 6 de desembre de l'any passat hi van haver dues càrregues policials, diversos ferits entre manifestants i Mossos d'Esquadra i un detingut.