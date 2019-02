Girona Acull recorda els morts de Ceuta amb una performance a l´Onyar

Girona Acull recorda avui els morts de l'any 2014 a Ceuta amb una performance a l'Onyar.

L'entitat ha simulat uns cadàvers a la llera del riu i en una pancarta recorda els 15 "assassinats" i condemna l'Estat com a "responsable dels fets".

L'entitat com han explicat els seus responsables denuncien la inacció de la justícia davant de les 15 persones assassinades el 6 de febrer de l'any 2014 a la platja del Tarajal, Ceuta.

I recorden que llavors, la policia va disparar "145 pilotes de goma, bombes de fum i bales de fogueig", tal com "ha reconegut l'Estat" però asseguren que no han fet res per solucionar-ho.

Aquesta performance tenia com a objectiu, destaquen, recordar els fets i no oblidar les persones. Que diuen "3l seu únic delicte va ser arriscar les seves vides per aconseguir un futur digne, un futur amb els mateixos drets i oportunitats que tots nosaltres. No podem tancar els ulls davant d'aquesta barbàrie icom a Girona Acull fem un crit unànime per demanar que s'investiguin els fets i es condemnin els autors de tant terrible tragèdia".