Girona presenta un pressupost de 117 milions d'euros per al 2019

L'equip de govern de Girona ha presentat un pressupost de 117 milions d'euros (MEUR) per a aquest 2019, que puja un 3,2% en relació al de l'any passat. La tinenta d'alcaldia, Maria Àngels Planas, ha subratllat que els comptes municipals posen l'accent en el "dia a dia" de la ciutat i prioritzen àrees com la seguretat, els serveis socials i l'habitatge.

Pel què fa a inversions, un capítol que suma 6 milions d'euros, en destaquen partides destinades a la reforma de la Casa Pastors, al futur Modern o la instal·lació de càmeres de videovigilància. Planas assegura que s'és conscient que ens trobem en any electoral, i que el govern de CiU està en minoria, i per això demana "consens" i "responsabilitat" a l'oposició per poder aprovar el pressupost aquest febrer. Sinó, es prorrogaran els comptes de l'any passat.

Seguint la tònica dels darrers exercicis, el pressupost que presenta l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona es manté a l'alça. Per a aquest 2019 puja fins a 117 MEUR, un 3,2% més que el de l'any passat. Si es trasllada aquest percentatge en xifres, això suposa un augment de 3,6 MEUR.

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha volgut subratllar que aquest increment s'assoleix tot i haver congelat impostos i taxes. "L'augment s'explica per la millora de la situació econòmica; però també per la bona gestió feta des de l'equip de govern, que ha permès reduir l'endeutament fins al 47%", ha dit.

Planas ha assegurat que, a l'hora de fer els comptes, l'equip de govern ha tingut molt present "el dia a dia" dels gironins. "Són clarament uns pressupostos de ciutat", ha insistit. Sobretot, Planas ha volgut posar de relleu que aquest 2019 es prioritzen cinc grans eixos: seguretat, sostenibilitat, serveis, socials, habitatge i regularització del personal municipal.

De tots ells, la tinenta d'alcaldia ha volgut posar l'accent, sobretot, en "l'aposta per la seguretat". Ha dit que, sumant les partides incloses als diferents capítols, els comptes municipals hi destinen fins a 1,3 MEUR.

Dins aquest paquet s'hi inclouen, per exemple, contractar deu nous agents de policia, 180.000 euros per un pla de xoc als barris de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís o 50.000 euros per instal·lar càmeres de videovigilància. Pel què fa a aquests dispositius, Planas ha dit que el consistori ja té pràcticament enllestit l'estudi que determinarà "a quins llocs estratègics" s'instal·laran, i que un dels primers punts on es posaran càmeres serà al barri de Montjuïc.

En relació a l'habitatge, la tinenta d'alcaldia ha explicat que els pressupostos doblen la partida destinada a garantir l'accés a aquest dret bàsic (passant de 274.000 a 407.000 euros). O que, d'entrada, s'han previst 50.000 euros per ampliar la borsa de pisos que gestiona l'Ajuntament. Una partida que, ja ha avançat, es podrà ampliar progressivament "fins arribar als 200.000 ó 300.000 euros".

Les persones, a l'epicentre

Maria Àngels Planas ha insistit en què els pressupostos de Girona per al 2019 situen les persones "a l'epicentre". I ho ha exemplificat amb les diferents partides que es destinen a serveis socials (una àrea que veu incrementats els recursos amb 750.000 euros més en relació al 2018).

Entre d'altres, en comparació amb els comptes de l'any passat, s'augmenta en 200.000 euros la partida destinada a programes d'atenció a infants i joves, se'n crea una de nova destinada a persones discapacitades i famílies monoparentals (dotada amb 115.000 euros) i es destinen 275.000 euros a serveis per a la gent gran.

Pel què fa a sostenibilitat, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha explicat que es dobla la partida destinada a l'oficina d'eficiència energètica (que se situa en 54.000 euros). I en relació a la plantilla municipal –ara mateix l'Ajuntament té uns 1.100 treballadors- Maria Àngels Planas ha destacat que s'incrementa en 2,7 MEUR la partida destinada a despeses de personal. "Un increment que s'explica, entre d'altres, pel preacord amb el qual s'ha arribat amb els sindicats per millorar la situació dels treballadors", ha concretat Planas.

6 milions d'euros d'inversions

El pressupost de Girona per a aquest 2019 destina 6 MEUR a inversions. De totes les partides, d'entrada, la tinenta d'alcaldia ha volgut destacar aquelles plurianuals, que fan referència al futur d'Art Modern i Contemporani (800.000 euros), a la rehabilitació de l'antic cinema Modern (600.000 euros) o a la reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura (50.000 euros).

Pel què fa a Urbanisme, els comptes municipals inclouen 165.000 euros per millorar la travessera de Santa Eugènia, 240.000 euros per les obres al carrer Muntanya o 5.000 euros per al futur pont sobre l'Onyar que enllaçarà el carrer del Carme amb el barri de Montilivi. Altres inversions destacades són 1 MEUR que es destinaran a millores a barris (a través de processos participatius), 250.000 euros per comprar un nou autobús o 120.000 euros per a una nova màquina de neteja de carrers.

Relligant-ho amb l'aposta per la seguretat, Maria Àngels Planas també ha volgut destacar aquelles millores que s'han previst en l'enllumenat de la ciutat. A més d'una partida genèrica de 210.000 euros, se n'inclouen d'específiques per millorar la il·luminació a l'encreuament del carrer de la Creu amb Migdia, a Santa Eugènia i a la Devesa. Cadascuna, de 20.000 euros.

Les inversions, això sí, de moment no destinen cap partida per a les reposicions pendents del TAV a l'àmbit de plaça Espanya (per exemple, al carrer Bailén). Planas ha dit que això és així perquè "encara s'està parlant amb Adif". Tampoc hi apareix la marquesina que ha d'enllaçar l'estació de trens amb l'edifici satèl·lit que dona accés a les andanes de l'alta velocitat. Però aquí, Planas ja ha concretat que aquesta inversió sortirà dels comptes del 2018 (on ja hi apareixia i, com que no s'ha executat, es mantindrà).

Mà estesa a l'oposició

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda ha estès la mà als grups de l'oposició per poder aprovar els pressupostos aquest febrer. Maria Àngels Planas ha recordat que són uns comptes "de ciutat", que tenen en compte les demandes dels diferents grups. I per això, essent conscient que s'està en any electoral, ha apel·lat a "la responsabilitat" de la resta de forces per assolir un consens que permeti tirar-los endavant "per àmplia majoria".

"Són uns bons pressupostos, i es poden aprovar perfectament", ha dit la tinenta d'alcaldia. "Quin grup es negaria a incrementar les partides destinades a serveis socials, habitatge o seguretat?", s'ha preguntat Planas.

A partir d'ara, l'equip de govern de Girona negociarà amb l'oposició per aconseguir suports. La intenció de CiU és poder convocar un ple extraordinari el proper dilluns 18 per aprovar els comptes. Si no té garantit el sí, Planas ja ha avançat que aleshores s'arribarà a eleccions amb pressupostos prorrogats.