L´últim tros edificable a tocar de les hortes de Santa Eugènia

Dos negocis de menjar ràpid (Mc Donald's i Burger King). Dos supermercats (Aldi i Lidl) i una tercera superfície comercial en construcció (Supeco). També una residència geriàtrica assistida per a gent gran, per a 147 persones, també en obres i amb certa polèmica pel seu impacte visual i urbanístic. Tot això és el que hi ha actualment al denominat Parador del Güell de Girona, a tocar de les hortes de Santa Eugènia. Però encara pot haver-n'hi més. Queda una porció d'una parcel·la que ara mateix serveix d'aparcament per a un centenar de vehicles però que llueix un cartell de «en venda». I què hi pot anar? Establiments com els actuals i altres activitats que permet el Pla General. No s'hi permeten habitatges però sí construccions de l'alçada per exemple de la Tresoreria de la Seguretat Social. Supermercats, restaurants, edificis d'oficines, establiments sanitaris o mèdics, hotels i equipaments turístics o, fins i tot, temples de culte.



L'origen

L'Ajuntament de Girona va iniciar els tràmits per reordenar les hortes de Santa Eugènia amb un ambiciós i milionari Pla Especial on fins aquell moment hi havia barraques fetes amb mil i un materials, animals estacats tot el dia, solars plens de males herbes i farcits de brutícia, tanques de tota mena envoltant les parcel·les (algunes fetes amb matalassos, filferros o fustes). En paral·lel, es va decidir crear una gran àrea de dotacions a tocar del l'avinguda del President Josep Tarradellas i el riu Güell, entre l'escola Maristes i el palau de Fires. A aquest sector on es permetia aixecar edificacions se'l va batejar com el Parador del Güell, esquivant així que es parlés constantment d'un tros de les hortes de Santa Eugènia. A la zona que continuava essent «hortes de Santa Eugènia», els propietaris dels horts van haver de complir un seguit de requisits per donar homogeneïtat a la zona i es van millorar els camins i els recs interns. A més, en espais municipals es van generar més de 200 parcel·les per a horts de lloguer que administrava el consistori.

La nova zona de dotacions, afectava tres grans solars, un dels quals tenia una casa en runes on es va acabar fent una operació policial per detecar si entre els qui s'hi refugiaven hi havia algun delinqüent. Els anys passaven i els propietaris dels tres grans solars no aconseguien que ningú els comprés el solar per aixecar-hi algun establiment. Una petita part d'una de les parcel·les corresponia a l'Ajuntament, que l'acabaria venent per quasi 800.000 euros, que es van destinar al desenvolupament del mateix pla Especial.

L'any 2013, encara amb les tres grans parcel·les buides, l'Ajuntament va obrir-se a estudiar la possiblitat de permetre que les grans superfícies comercials o de restauració deixessin de ser usos complementaris (o sigui lligats a algun altre ús necessàriament) per passar a ser prioritaris.



Les primeres construccions

Dos anys més tard, l'any 2015, obria el supermercat Lidl i el Mc Donald's, a la parcel·la més propera als Maristes. Va haver-hi certa reticència veïnal, englobada en la plataforma «Els Barris Decidim», que es queixava que les construcció feien de «tanca» de les hortes i que no era una bona idea permetre un food fast a tocar d'una escola i de les hortes. A finals d'aquest mateix any, obrira el supermecat Aldi, a la parcel·la del costat. La que correspondria a la del mig de les tres inicials. Al costat, hi va quedar un solar lliure, que es va condicionar per tal que funcionés fins encara al dia d'avui com a aparcament lliure i gratuït.

Pel que fa a la darrera de les parcel·les, la més propera al Palau de Fires i de l'Audiència Provincial, però també dels tanys articials de les hortes de Santa Eugènia, s'hi està construint una residència geriàtrica –que la CUP ha posat en qüestió per la seva alçada i proximitat amb espais naturals protegits– i un supermercat de la cadena Supeco. I fa poques setmanes va obrir un Burger King.