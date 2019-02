Un projecte tecnològic alacantí, Premi Empresa de la Fundació Princesa de Girona

El neuròleg i emprenedor Ignacio Hernández Medrano va ser distingit amb el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Empresa 2019. El nom del premiat es va anunciar ahir en un acte al Palau de Congressos Gran Canària, presidit pel rei Felip. El jurat va valorar la capacitat del premiat per aprofitar la seva experiència com a neuròleg creant un projecte empresarial, Savana, que utilitza la tecnologia per millorar la investigació mèdica i la qualitat de l'assistència als pacients.

Savana genera models predictius que anticipen la millor actuació mèdica davant d'un pacient, extraient coneixement clínic fins ara infrautilitzat. El president de la FPdGi, Francisco Belil, va considerar que el Premi Empresa és "molt necessari, ja que quan un jove parla, no és fàcil que sigui escoltat, i a la Fundació Princesa de Girona volem que ho sigui" ja que "el talent necessita oportunitats per ser posat en valor". El premiat va intervenir telefònicament al final de l'acte per agrair a la Fundació el guardó, i va destacar que tot i que havia estat del tot inesperat, li feia especial il·lusió aquest premi.



La gira dels Premis FPdGi continua

Aquest any la Fundació Princesa de Girona celebra el 10è aniversari i per això ha volgut donar protagonisme als premiats -més de 40-, en els diferents actes de proclamació que es realitzaran al llarg i ample de la geografia espanyola, com ja es va fent els últims anys. Sevilla, Càceres i Santiago de Compostel·la seran les altres seus de la gira on s'anunciaran respectivament els premiats d'Arts i Lletres, Social i Recerca Científica al llarg dels mesos de febrer i març.

Girona per la seva part ha estat el lloc escollit per donar a conèixer el nou Premi FPdGi Internacional, resultat d'una selecció de candidatures nominades d'entre alguns dels joves d'arreu del món més rellevants en els seus àmbits d'acció.