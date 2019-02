Continuen les obres a l´edifici incendiat però els veïns encara no poden tornar

La calma ha tornat al carrer del Carme de Girona després que dimarts al migdia s'incendiés el bloc de pisos del número 19, a tocar de la plaça Catalunya. Les restes del foc, però, encara són latents. Tot i que ahir els obrers van reprendre la seva feina en la rehabilitació de bona part de l'edifici, els veïns encara no poden tornar a casa.

L'incendi, provocat per un curtcircuit al primer pis, va cremar la instal·lació elèctrica de l'immoble, que ara s'ha de refer íntegrament. Això provoca que en tot el bloc no hi hagi llum i que per tant no s'hi pugui viure. Les dues úniques veïnes que hi ha en tot l'edifici, ja que la resta d'habitatges s'estan rehabilitant, han hagut d'anar a viure a casa de familiars. Ahir, però, van poder anar a buscar algunes pertinences de casa seva i poden entrar i sortir del bloc quan vulguin sense cap risc, ja que l'incendi no ha malmès l'estructura de l'edifici. «Des del mateix dimarts al vespre, les veïnes poden entrar a l'immoble», explicava el vicealcalde i regidor de Seguretat, Eduard Berloso.

Qui sí que hi havia ahir a l'edifici durant tot el dia eren els obrers, que van reprendre els seus treballs. Fa un any que la constructora Simetric Girona SL està rehabilitant la major part dels habitatges d'aquest bloc. «Un 80% de l'obra estava executada; l'incendi provocarà endarrerir la finalització dels treballs entre tres i quatre setmanes», va assegurar el responsable de la constructora, tot afirmant que les obres estaven en regla i que havien passat dues inspeccions de treball. «Tot està correcte i el pla de seguretat, implementat», va afirmar.

Fonts d'Endesa asseguraven dimarts que sembla ser que el curtcircuit s'hauria produït en una instal·lació elèctrica particular de dins del primer pis i s'hauria propagat fins a uns cables que hi ha a la façana exterior, cosa que va provocar espetecs i guspires. Una instal·lació que està a càrrec dels propietaris de l'edifici.

L'estat del bloc de pisos, amb la meitat de la façana tenyida per un intens negre, cridava l'atenció a les persones que passaven ahir per la zona. Fins i tot la gent es parava a preguntar als paletes què havia passat i com havia quedat el pis per dins.